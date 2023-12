Sale a la luz el preocupante estado de Malú por culpa de Albert Rivera: «Ha sido muy duro»

Este lunes 11 de septiembre Malú ha regresado a ‘El Hormiguero’. Lo ha hecho para presentar su último trabajo discográfico: ‘A todo sí’. Y, aunque la cantante se mostró de lo más divertida y cómplice con Pablo Motos, parece ser que no estaría atravesando un buen momento personal. Eso, al menos, es lo que aseguraron este mismo lunes en ‘Y ahora Sonsoles’.

Y es que estas navidades no se presentan demasiado felices para la cantante. Según desveló Lorena Vázquez en ‘Y ahora Sonsoles’, Malú está bastante mal anímicamente, puesto pasará las fiestas alejada de su hija. Albert Rivera es el que tiene la custodia para esas fechas, por lo que la artista estará sola con su madre en unas fechas tan señaladas y tan familiares.

«Lo que me cuentan es que la relación entre los dos (Albert y Malú) es buena. Por lo menos cordial por el bien de la menor. También me comentan que como la custodia estas navidades la va a tener Albert, Malú va a hacer un pequeño viaje con su madre y van a estar juntas pasando las navidades ellas dos, sin la niña. Está bastante mal pero se está apoyando en su círculo más íntimo ya que este año ha sido muy duro para ella«, ha explicado la colaboradora de Sonsoles Ónega.

Malú desvela el talento oculto de su hija Lucía

Sin embargo, Malú se mostró visiblemente normal en su última reaparición en televisión tras su entrevista en el ‘Chester’ la pasada semana. La cantante visitó este lunes a Pablo Motos nuevamente en ‘El Hormiguero’ y la complicidad entre ambos ha sido más que evidente durante toda la entrevista. Hasta tal punto que ha hablado largo y tendido de la hija que tiene en común con Albert Rivera, la pequeña Lucía.

«¿Cuál es tu último pensamiento cuando estás saliendo al escenario?», le preguntaba Pablo Motos nada más entrar en el plató. Malú ha contestado de forma contundente: «He aprendido que con temple puedes salir de lo malo o cuando algo no te sale bien. Te permite equilibrar todo mucho mejor. Ese es el último pensamiento cuando salgo al escenario: temple».

En estos momentos, la cantante está volcada en su trabajo y en los cuidados de su hija, con la que se la cae la baba. «Está para morirse. Es la tía más bonita que he visto en mi vida, divertida, graciosa… Ella tiene sus razonamientos propios. Por ejemplo, el otro día me echó una bronca… Me tumbé con ella en la cama para dormirla y me dice: ‘Mamá que mal hueles. Que mal te huele la cara. Lávate la cara ahora mismo’. Claro, y yo no me iba a quitar la crema carísima que me había puesto. ‘Pues si no te la lavas no pienso abrazarte durante toda la noche’, me dice», ha contado Malú a Pablo Motos, entre risas.

Sobre cuál es su talento más desconocido, parece ser que la niña ha sacado el arte de su famosa mamá. «¿Canta?», le ha preguntado el presentador. A lo que su invitada ha respondido, orgullosa: «Sí, está muy graciosa. Ahora canta un poco como Macaco, hace vibrato».