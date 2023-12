La chocante reacción de Albert Rivera a la versión dada por Malú sobre su ruptura

‘Viajando con Chester’ puso el broche de oro a su décima temporada con dos invitados de altura: Malú y Pedro Piqueras. La cantante madrileña repasó junto a Risto Mejide sus inicios en el mundo de la actuación, su exitosa trayectoria y también confesó por primera vez los motivos de su ruptura con el padre de su hija, Albert Rivera.

Cuando Risto le preguntó a Malú si la llegada de un hijo multiplica lo que hay en la pareja, ya sea bueno o malo, la artista reconoció que, en su caso, les ha separado al no estar en el mismo momento vital. «Creo que separa mucho si las dos personas no están en el mismo sitio. Crea un mundo«, señaló.

Además, la artista reconoció también haberse marcado «un Shakira» con sus canciones, en las que manda indirectas al padre de su hija. Pero ella deja claro que no es algo de ahora: «Si es un Shakira, yo llevo marcándome Shakiras desde los 15 años. Me encanta el momento de ‘Malú se ha hecho un Shakira’. No, Malú se ha hecho un Malú. Si tiramos un poquito para atrás, te das cuenta de que yo he ido contando todas mis cosas: las buenas, malas… Lo que pasa es que a nadie le parecía tan interesante».

«He vuelto a hacer lo mismo que he hecho toda mi vida. Contar una historia de dolor, real, de una tarde de charla del estómago, de soltar todo lo que tienes dentro, una realidad, un dolor», prosiguió. Además, también dejó claro que su intención es mantener una buena relación con Albert Rivera, porque siempre les unirá su hija Lucía.

La mala reacción de Albert Rivera a la entrevista de Malú

Albert Rivera y Carla Cotterli, pillados de escapada romántica. / ‘Fiesta’ (Telecinco)

Esta entrevista de Malú en ‘Viajando con Chester’ no le hizo ninguna gracia a su expareja, a juzgar por su reacción al ser preguntado al respecto. El programa ‘Fiesta’ lograba averiguar dónde se encontraba el ex político de Ciudadanos durante la emisión de la entrevista en Cuatro.

Amor Romeira recibía en su teléfono unas imágenes exclusivas en las que se aprecia a Albert Rivera en compañía de su actual pareja, Carla Cotterli en las calles de la localidad asturiana Cangas de Onís. A ambos se les ve disfrutando de una agradable comida en un restaurante. Una testigo del momento le ha explicado a la colaboradora de ‘Fiesta’ que el catalán no se habría tomado nada bien la pregunta que le ha hecho una espontánea.

«Él estaba muy amable, haciéndose fotos con unas personas que se lo habían pedido hasta que una señora que estaba en el restaurante le sacó el tema de la entrevista de Malú con Risto Mejide soltándole: ‘¿Qué te ha parecido lo que ha dicho Malú con Risto?’. En ese mismo momento, Albert cambió la cara y se volvió a sentar. No le sentó nada bien la pregunta de la señora», aseguró la testigo de ese momento.