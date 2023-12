Naomi Asensi se proclama ganadora absoluta de ‘Gran Hermano VIP 8’

Telecinco ha clausurado la octava edición de ‘GH VIP‘ coronando a Naomi Asensi como ganadora después de casi tres meses de concurso. La concursante ha logrado imponerse en un reñido duelo final a Luitingo después de que Albert Infante quedase tercero en una gala marcada por la tensión y los nervios de los finalistas.

Después de tres meses y medio de convivencia en los que las expulsiones y los enfrentamientos han estado a la orden del día, Marta Flich ha sido la encargada de poner fin a la edición. En concreto, la presentadora se ha hecho cargo del apagado de la casa y de ir comunicando el veredicto de la audiencia.

Tras este emotivo momento, Luitingo y Naomi han puesto rumbo al plató donde Marta Flich ha dado a conocer el estado de los porcentajes: 57% frente al 43%. Al mismo tiempo, Flich ha cerrado el televoto y ha proclamado a Naomi como ganadora de la edición.

«La audiencia ha decidido que el ganador de ‘GH VIP 8’ sea Naomi», han sido las palabras de la maestra de ceremonias. A continuación, Adara Molinero ha entrado en el plató y, como ganadora de la anterior edición, le ha hecho entrega del maletín con los 70.600 euros.

«Estoy en shock. Quería deciros que muchísimas gracias, perdón por haber pensado que no había nadie entendiéndome, ahora veo que sois un montón. Necesitaba este impulso para arriba y que os lo voy a agradecer toda la vida», han sido las primeras palabras de Naomi tras conocer su gran triunfo.

¡Enhorabuena @naomisuperasens por tu victoria en #GHVIP8 y por darnos un concurso MÁGICO lleno de momentos que recordaremos siempre! Ya eres historia de Gran Hermano 👁️ Te queremos #GHVIPFinal pic.twitter.com/IG86J8QAWz — Gran Hermano (@ghoficial) December 22, 2023

Luitingo, segundo finalista de ‘GH VIP 8’

Ante la gran victoria de Naomi, Luitingo ha quedado clasificado como subcampeón. Una plaza que ha recibido con gran asombro, puesto que muchos le señalaban como uno de los favoritos para hacerse con el maletín. De hecho, el excesivo protagonismo que ha tomado durante la final había hecho presagiar lo peor para los seguidores de Naomi.

«Estoy bien, el llegar aquí era impensable. Semifinalista no es muy mal puesto. A toda la gente que habéis votado muchísimas gracias, que habéis confiado mucho en mi. He intentado dar lo mejor de mi. El segundo puesto está muy bien, el primero siempre está mejor, pero no pasa nada. Enhorabuena a Naomi porque se lo merece», ha pronunciado Luitingo al ver que se tenía que conformar con la segunda plaza.

Albert Infante, tercer finalista de ‘GH VIP 8’

La primera expulsión de la noche ha sacado a Albert Infante de la final y, por consiguiente, le ha impedido hacerse con el maletín del premio. Dicha expulsión se ha vivido después de que el reality emitiese un vídeo que resumía las expulsiones del resto de concursantes. «La audiencia ha decidido que el tercer clasificado de ‘GH VIP 8’ sea Albert», ha anunciado la presentadora.

Las reacciones ante dicho resultado no se han hecho esperar. Visiblemente emocionado, el hasta ahora concursante ha asegurado sentirse orgulloso de su paso por el reality. «Ya está, lo sabía. Estoy súper contento, de puta madre y súper feliz», ha declarado. Ante ello, Marta Flich le ha dedicado unas emotivas palabras: «Muchísimas gracias por lo que nos has dado, has sido un pedazo de concursante. Has sido extraordinario. Tienes que sentirte muy orgulloso por el concurso que has hecho».