Jessica Bueno, rota en llanto, no puede seguir en 'De Viernes' ante su cruel encerrona en directo: "No es justo"

Jessica Bueno acudió a 'De Viernes' esta semana dispuesta a sincerarse sobre su etapa más difícil tras poner punto y final a su historia de amor con Luitingo. La modelo y el cantante separaron sus caminos hace varias semanas tras un año de relación, la cual iniciaron en la casa de 'GH VIP 8'. Pero unos inesperados audios le desencajaron por completo, haciendo que Beatriz Archidona la tuviese que socorrer entre lágrimas, y la encerrona del programa a su invitada provocó numerosas críticas en redes.

Tras el paso de Sandra Barneda para hablar del fenómeno Montoya en plató y el esperado testimonio de José Saborido sobre las infidelidades de Joaquín Sánchez, la ex de Kiko Rivera se sentó en el sofá del programa para detallar su mediática ruptura. Poco quedaba de la estampa de hace unos meses cuando Luitingo le declaró su amor incondicional con una canción en ese mismo plató.

Jessica Bueno se derrumba en 'De Viernes': "¿Cómo puede decir esas barbaridades?"

Y aunque en un principio Jessica Bueno no quería remover los detalles que han conducido a su ruptura, José Antonio León la puso contra la espada y la pared cuando sacó una tablet y unos auriculares. Fue ahí cuando el colaborador le pidió a la modelo que escuchase un audio en privado, sin que los espectadores pudiesen conocer el contenido. Y a los pocos minutos de comenzar, la invitada arrancó a llorar descontroladamente.

Jessica Bueno no puede evitar llorar al descubrir lo que Luitingo dice de ella en privado.



"¿Pero cómo puede decir esas barbaridades?", preguntó muy alterada Jessica, que al parecer estaba escuchando una conversación de Luitingo con su entorno familiar comentando los detalles de la ruptura de forma muy desagradable. "Es verdad que es doloroso, el disgusto es normal, pero hay que decir que él está en su entorno de confianza", explicó León mientras la invitada comenzaba a temblar entre sollozos y Beatriz Archidona se levantaba para tranquilizarla.

Según explicó el colaborador, el cantante no había sido consciente de que le habían captado en audio refiriéndose a Jessica Bueno en esos términos. "A veces se dicen cosas para justificar una ruptura", esgrimió la presentadora tratando de tranquilizarla. Y en ningún momento el público pudo escuchar el motivo por el cual la modelo había quedado completamente devastada. "¿Cómo puede pensar esas cosas de mí y de mis hijos? Lo que más me duele es que hable así de mis hijos", insistió la invitada.

"Lo he pasado muy mal, estoy en terapia"

"Cuando uno está enfadado dice cosas que ni piensa", sentenció la conductora de 'De Viernes', visiblemente consternada por el estado de la ex de Luitingo. "Yo no le he dado motivos para estar enfadado conmigo, pero no puedo cambiar mi vida. He sido lo suficientemente madura para terminar algo que nos iba a hacer daño. Lo he pasado muy mal este año, estoy en terapia y tengo que trabajar mucho en mí", señaló la modelo tratando de frenar su llanto.

"No es justo, se supone que nos queremos y una persona que te quiere no hace esto. Ahora mismo estoy en shock", insistió la ex de Kiko Rivera, que explicó entonces que el motivo de acudir al programa no era generar conflicto con su expareja. "Yo no quiero hablar mal de él, venía a defenderle", aseguró. "Estate tranquila, a veces hay cosas que no entendemos y justificamos por tener la razón en un entorno más privado, familiar", le aconsejó finalmente la presentadora.

"No es justo. Ha cambiado mi impresión de él porque ha dicho muchas barbaridades que ni me merezco yo, ni se merece mi familia. Yo solo quiero seguir tal como estoy, voy a seguir enfocándome en mis hijos, mi trabajo y en no hacer daño a nadie", terminó sentenciando Jessica Bueno, que abandonó el plató de 'De viernes' con toda otra perspectiva del final de su relación con el cantante.