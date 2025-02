María Patiño se dirige en estos términos a Beatriz Archidona por negar vetos en 'De Viernes'

Aunque ha pasado año un año y casi ocho meses desde que 'Sálvame' fue cancelado por Mediaset, los rostros del extinto programa siguen dolidos por las formas en las que fueron apartados de Telecinco. Y sobre todo por el hecho de estar vetados hasta el punto de no poder decir ni su nombre ni salir en pantalla. Así, tanto María Patiño como Belén Esteban o Kiko Matamoros no han dudado en denunciar lo mal que lo hicieron con ellos.

Hace unas semanas, María Patiño ya le cantaba las cuarenta a Santi Acosta por echar balones fuera cuando le preguntaban por los vetos a la gente de 'Sálvame'. Y este martes, la presentadora de 'Ni que fuéramos' ha vuelto a alzar la voz al escuchar a Beatriz Archidona hablando de vetos en una alfombra roja.

La presentadora de 'De Viernes' acudía este lunes a los Premios Gen Z Awards, que organiza Mediaset y que premia a los mejores creadores de contenido. Allí, los reporteros de Europa Press y Gtres le preguntaron por Terelu Campos y si les pone las cosas difíciles en el programa como decían que hacía en el pasado cuando presentaba en Telemadrid.

"Terelu es una profesional y da juego, sabe a lo que nos dedicamos y es que no tienen una semana fácil las Campos", defendía Beatriz Archidona. "¿Pone vetos?", le repreguntaba el reportero de Europa Press. "No, nada, ningún problema. La verdad es que ahora mismo hemos encontrado en el viernes un equilibrio muy bueno, no hay vetos. Hay buen rollo, lo que se ve, con José Antonio hubo un momento pero luego el viernes siguiente es una vuelta a empezar", respondía Archidona.

El mensaje de María Patiño a Beatriz Archidona sobre los vetos

A la vuelta del vídeo y mientras se encontraba frente a un cementerio para cumplir con una misión de 'Ni que fuéramos', María Patiño no se podía contener y le lanzaba un ataque a Beatriz Archidona por lo que había respondido al hablar de los vetos.

"Respecto a que Terelu no es conflictiva, nunca lo ha sido. ¿Buena compañera? Bueno realmente conmigo no lo ha sido. Para mí el compañerismo es también alegrarse de que los demás tengan una oportunidad para tirar para adelante. Pero es verdad que trabajar con ella es cómodo", empezaba diciendo Patiño sobre Terelu Campos.

"Y a Beatriz Archidona le tendría que explicar lo que son los vetos. Vale y los vetos implica el no nombrar a las personas que hemos formado parte de esa cadena o no utilizar imágenes de archivo de un programa tan emblemático como fue 'Sálvame'. Eso son vetos aquí, en Campo Santo, en el plató o en la cadena de enfrente", sentenciaba María Patiño tras escuchar a la presentadora de 'De Viernes'.