Jessica Bueno se desmarca de raíz de Isa Pantoja tras verse salpicada en su denuncia

Ha pasado una semana desde que Isa Pantoja se sentó en 'De Viernes' y desgarró a todos con su testimonio. En su entrevista, la hija de Isabel Pantoja relató dos episodios en los que fue obligada a ir a un ginecólogo para saber si era virgen o no. La última en pronunciarse sobre este relato ha sido Jessica Bueno.

Isa Pantoja relató que cuando se echó novio a los 16 años, su madre se preocupó pues temía que su hija hubiera perdido la virginidad. Y por ello, no dudó en pedirle a su hijo Kiko Rivera que llevara a su hermana a un ginecólogo para saber si había mantenido relaciones sexuales o no. Y tal y como explicó la colaboradora de 'Vamos a ver' fue allí obligada por su hermano y la que fuera pareja de este en aquel momento.

Isa no quiso decir quien fue quién acompañó a Kiko Rivera en este asunto. Pero muchos han apuntado a que sería Jessica Bueno pues fue ese año cuando el DJ conoció a Jessica Bueno en 'Supervivientes' e iniciaron una relación de la que nació posteriormente el hijo mayor de Kiko.

La respuesta de Jessica Bueno cuando le preguntan por Isa Pantoja

Por ello, una reportera de Gtres no ha dudado en preguntarle a Jessica Bueno por este asunto dando por hecho que sería ella quien acompañó a Kiko Rivera al ginecólogo para saber si Isa Pantoja era virgen o no. "Por fechas cuadra, ¿puedes confirmar si la pareja de Kiko eras tú?", le preguntaba la reportera a la ex-concursante de 'GH VIP'. Pero la modelo se reía y se limitaba a decir que no iba a comentar nada.

"Te tenemos que preguntar por la entrevista de Isa Pantoja, no sé si la has podido ver...", insistía la reportera. Y era entonces cuando Jessica Bueno optaba por dejar claro ante la periodista que ella no tiene nada que ver con todo esto y que nunca ha querido participar en nada relacionado con el clan Pantoja.

"Yo la verdad es que ni pincho ni corto. Eso son cosas familiares y yo no voy a decir nada al respecto porque es algo en lo que yo no tengo nada que ver, hace trece años que yo no estoy en esa familia, nunca he hablado nada de la familia paterna de mi hijo ni del padre de mi hijo, así que no lo voy a hacer ahora", recalcaba la modelo.