Charo Vega habla con claridad en 'Vamos a ver' y confirma lo sospechado sobre Isa Pantoja

'Vamos a ver' se ha puesto en contacto con Charo Vega en plena tormenta con Isa Pantoja. Un testimonio muy importante y revelador ya que fue amiga de Isabel Pantoja durante más de 50 años. Y en su declaraciones, la nieta de Pastora Imperio ha indicado ciertas situaciones que vio ella con sus propios ojos.

En primer lugar, el redactor del programa de Joaquín Prat le ha preguntado si querían en esa casa a Isa Pi cuando era pequeña. "Sinceramente, creo que la quiso con María del Monte", ha comentado, dejando caer que, con María fuera de órbita, esa adopción se les atragantó a los Pantoja.

Sobre las versiones satelitales que apuntan a que se le daba comida caducada o que había un candando en la despensa, Charo Vega es categórica: "No, eso no me lo creo. Yo he estado muchas temporadas en Cantora y ahí no había absolutamente nada cerrado para nadie. En casa de Isabel Pantoja se comía gloria bendita".

Sin embargo, relata un suceso el día en el que Isabel Pantoja fue detenida: "También te digo que la noche del calabozo, a esa niña, que estaba desmayada, no le daba nadie ni gloria. Y cuando se llevaron a Isabel al calabozo, yo que estaba en Marbella tuve que decirle a Dulce 'la niña quiere cenar'; y mientras la niña se comía una tortilla, las caras del tío Agustín y de doña Ana (la abuela) eran como si estuviera cenando en Horcher (un restaurante de lujo)".

"¿No querían que le dieran de comer?", ha repreguntado el periodista de 'Vamos a ver'. "No les venía bien", ha soltado ella eufemísticamente, confirmando esas informaciones. "Yo pasaba más hambre que la niña pero cualquiera se atrevía a decir algo allí", ha añadido.

Y acerca de si se le hacían comentarios racistas a Isa Pantoja, Charo Vega asegura que a ella no le ha hecho falta escucharlos: "He estado 50 años al lado de esa familia y las miradas, nada más que las miradas, me valían. Lo que dicen Las Mellis lleva mucha razón", ha declarado, refrendando también esas humillaciones que presuntamente recibía la joven por parte de su familia.