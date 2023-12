Lydia Lozano: «Le pido a la directiva de Telecinco que Jorge Javier presente ‘Supervivientes'»

Lleva tiempo alejada de la pequeña pantalla, pero esta próxima semana da el gran salto a TVE y se estrena como colaboradora de ‘Mañaneros’. Lydia Lozano está ansiosa de televisión y de volver a colaborar en un programa que le devuelva la ilusión. Su primera aparición fue ya este sábado en el homenaje a Concha Velasco en el especial de ‘Lazos de sangre’, y el aplauso del público fue generalizado.

Charlamos con la periodista y mítico rostro de ‘Sálvame’ en esta entrevista exclusiva, quien no tiene pelos en la lengua a la hora de hablar de su futuro profesional, de su exitoso paso por ‘Sálvese quien pueda’ en Netflix y de las audiencias actuales de Telecinco. Eso sí, siempre que sea a partir de las once de la mañana, que no lleva nada bien madrugar.

¿A las once de la mañana te parece buena hora para empezar con la entrevista?

(Se ríe) Ya sabes que no me gusta madrugar, pero ahora tengo que ver ‘Mañaneros’. Fue muy bonito lo que me pasó cuando se publicó que voy a ser la nueva colaboradora de ‘Mañaneros’ porque tienen un chat de gente del programa y todo el mundo me dijo que estaban encantados de tenerme. Ahora me pongo el programa para prepararme y ponerles cara a todos los que me escribieron, porque yo no veía ‘Mañaneros’.

¿Qué ves por las mañanas?

Ahora tengo que ver ‘Mañaneros’. Si están en política, lógicamente yo soy de corazón y sé a cada hora en qué cadena está el corazón y voy cambiando. Me pongo La 1, Antena 3 y Telecinco. Las tres.

¿Cuándo se ponen en contacto contigo para que seas su nueva colaboradora estrella?

Es algo muy reciente. A las seis de la tarde del martes recibo una llamada del director del programa. Me pilló escribiendo mi libro sobre mi trayectoria profesional, que ahora lo voy a tener que escribir por las tardes, que por las mañanas voy a volver a ser tertuliana.

Son ellos los que se ponen en contacto conmigo. No he llamado a ninguna puerta porque sigo esperando la segunda parte de ‘Sálvese quien pueda’ y sigo formando parte del equipo de La Fábrica de la Tele. Soy fiel a mi gente. He pedido permiso y me lo han dado. Quieren lo mejor para mí.

¿Te han felicitado los que hasta ahora han sido tus compañeros?

¡Eh! Lo siguen siendo, que somos chicos Netflix. (Se ríe a carcajadas) Todos mis compañeros me han escrito para felicitarme. María Patiño se ha alegrado por mí especialmente. Hablamos por un chat que tenemos los que hemos grabado lo de Netflix. Estamos muy unidos. Lo necesitábamos.

Terelu Campos también es colaboradora del matinal.

Sí, pero no voy a coincidir con ella, eso quiero que lo aclares. Ella se va al programa de los pastelitos, que no sé cómo se pronuncia en inglés.

Lydia Lozano, en su debut en ‘Lazos de sangre’ este sábado

Se pronuncia «Beikof» (Bake Off).

(Se ríe) ¡Eso! Se va al programa de los pastelitos, donde también han contratado a Alba Carrillo. Me alegro muchísimo por ella porque hay que buscarse la vida y se merece todo lo bueno que le pase.

‘Mañaneros’ no tiene nada que ver con ‘Sálvame’. ¿Estás preparada?

Es cierto, pero me gusta que los temas de actualidad se comenten en un sofá como hacíamos nosotros. Es un programa en el que también hay actings, música en directo, photocalls… Voy a ser yo misma y ya está. Si surge una polémica la afrontaré, aunque tengo que reconocerte que me apetece estar una temporada tranquila.

Das el salto a las mañanas y eso que tú no eres nada de madrugar. ¿Vas a echar de menos las tardes?

Pues sí. A mí me encantaba trabajar por las tardes. Me duele que haya desaparecido de la tele un formato como ‘Sálvame’, tan divertido, tan entretenido, tan polémico, tan transgresor, con movimiento… Echo de menos entrar a peluquería y maquillaje y no saber a lo que voy. He ido a 45 revoluciones y la televisión ahora la veo a 33. Voy a hacer todo lo posible por darle alegría.

¿Tanto echas de menos ‘Sálvame’?

No te lo puedes ni imaginar. Quién me lo iba a decir a mí, con lo que he sufrido. Ha sido muy duro formar parte de ‘Sálvame’, pero me lo he pasado muy bien. Echo de menos el movimiento, la rapidez en televisión, los vídeos que hacíamos, sus reporteros… echo de menos todo. Ahora es todo mucho más lento. Cuando salgo a la calle y hablo con la gente, todo el mundo dice que nos echa de menos. Creo que lo que realmente echan de menos es la forma de hacer televisión, porque La Fábrica de la Tele no solo es una productora. Óscar Cornejo y Adrián Madrid han hecho de nosotros creadores de una televisión diferente, transgresora e innovadora. Ahora me voy a La 1, así que tengo que calmarme.

Hay que adaptarse a los cambios.

Totalmente.

La colaboradora Lydia Lozano en el plató de ‘Sálvame’

¿Qué sentiste el día que se acabó ‘Sálvame’?

Pena, pero seguíamos teniendo el ‘Deluxe’. Todo el mundo habla de ‘Sálvame’, pero hay que sacar pecho de los datos que ha conseguido el ‘Deluxe’ durante tantos años. Nos han puesto enfrente de ‘La Voz’ y todos los programas punteros de Antena 3 y nos hemos mantenido incluso cambiándonos de día. El ‘Deluxe’ era oro y seguíamos vivos. Con todos los programas que teníamos en frente nunca hicimos un unidígito. ¡Cómo se lleva ahora eso! Nos han quitado dos programas de golpe, que se dice pronto.

Esa tristeza que sientes se acaba con ‘Sálvese quien pueda’.

Ha sido nuestra salvación, un regalo de Netflix. Ha sido muy emocionante porque era el mismo equipo de ‘Sálvame’, todos unidos en un nuevo proyecto para darle un bonito final al programa. Es una oportunidad que todos teníamos que aprovechar y a la que no se podía decir que no. No sabíamos a qué íbamos y, aunque a veces lo parezca, no hay guion. Solamente le pido a Papa Noel y a Netflix que haya una segunda parte. A día de hoy solo puedo pensar en el día en el que reciba una llamada de Óscar Cornejo pidiéndome que me reserve unas semanas para volver a grabar. ¡No quiero saber ni a dónde vamos, pero quiero hacerlo!

¿Ha tenido una buena acogida esta primera parte?

No tengo ni idea de los datos, pero el cariño de la gente se nota y la repercusión en las redes sociales ha sido bestial. Espero que sí, porque hay un gran equipo detrás. A mí me encantaría hacer un ‘Sálvame Diario’ en Netflix. El día que vimos el primer capítulo de ‘Sálvese quien pueda’, que nos reunimos todos en un cine, estuve hablando con los responsables de la plataforma y les propuse hacer un programa al más puro estilo ‘Deluxe’ en directo. ¡Mira cómo está triunfando Chenoa!

¿Y cuál fue su respuesta?

No puedo decir nada.

Participar en ‘Sálvese quien pueda’ os ha llevado a muchos eventos y hasta habéis coincidido con la reina Letizia.

Es de lo mejor que he vivido en mucho tiempo porque tenía a mi lado a María Patiño, que se le caía la baba de tenerla tan cerca. La reina fue encantadora, no se iba de nuestro lado, estaba cómoda y nos preguntó cómo estábamos. Es verdad que le pregunté si tenía Netflix y me dijo que no podía hablar de plataformas, pero sí que sabía que habíamos estado grabando.

Lydia Lozano, la estrella de ‘Sálvese quién pueda’

Vuestras fotos con la reina han sido muy criticadas. Os tachan de frikis.

Tenemos el mismo derecho a hacérnosla que cualquier otro periodista que estaba en el evento. Que nos señalen de esta manera es algo que nunca he entendido porque nosotros hemos hecho el mejor entretenimiento. No me gusta que se me cuestione como profesional porque no solo he hecho entretenimiento, también me he dedicado a cubrir sucesos y hasta la política del Ayuntamiento de Madrid. No me considero periodista ni de primera ni de segunda. Nunca he tenido complejo en disfrazarme o bailar porque, para mí, eso no te quita valor como periodista. La televisión es espectáculo y no por eso soy peor profesional.

¿Cómo está Jorge Javier?

Me llamó felicitándome por haber fichado por La 1. Jorge y yo nos escribimos, pero cuando le pregunto cómo está siempre me cambia de tema y me dice que le cuente yo mis cosas. Parece que le interesa muchísimo mi vida, pero en realidad es para no hablar de él (se ríe).

Sé que está viajando y que está bien. Me da mucha pena que lo tengan en barbecho porque es el mejor presentador de Telecinco y de todas las televisiones. Las comparaciones es verdad que son odiosas, pero se le echa mucho de menos. Lo único que le pido a la nueva directiva de Telecinco es que Jorge Javier vuelva a presentar ‘Supervivientes’. Se le necesita. Es el mejor comentando los saltos de los concursantes.

¿Y tú? ¿Te ves volviendo a Telecinco?

Sí, ¿por qué no? Espero poder volver algún día porque es la cadena que ha marcado mi vida y he trabajado con ellos durante 25 años. Es mi casa.