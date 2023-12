Todos sentencian lo mismo de Lydia Lozano en su estreno en ‘Lazos de Sangre’ en TVE

Definitivamente, el universo de ‘Sálvame’ ha dado el salto a TVE. Después del fichaje de Terelu Campos por ‘Mañaneros’ y ‘La Plaza’ y de que todos los colaboradores visitaran ‘Late Xou’ para promocionar ‘Sálvese quien pueda’; ahora es Lydia Lozano la que se convierte en nuevo rostro de la cadena pública.

Hace unos días se descubría que Lydia Lozano se sumaría al equipo de colaboradores de ‘Mañaneros’, el magacín que conducen Jaime Cantizano, Miriam Moreno y Marc Santandreu en las mañanas de La 1. Pero la colaboradora de ‘Sálvame’ ha debutado en TVE antes de lo esperado.

Y es que Lydia Lozano ha sido una de las que han acompañado a Jordi González en el especial de ‘Lazos de sangre’ que ha emitido La 1 este sábado en prime time con motivo del fallecimiento de Concha Velasco. Junto a Lydia también han estado los periodistas Rosa Villacastín y Juan Sanguino, el director de la Academia de Cine Fernando Méndez Leite y los actores Luisa Martín y Manuel Bandera.

Lydia y Jordi González se reencuentran en TVE

Con ello, se ha producido un reencuentro entre Jordi González y Lydia Lozano que trabajaron durante años en Telecinco tanto en los debates de ‘GH’ como en ‘La Noria’. «Mira quién ha venido a vernos. No es un holograma», le decía el presentador a su querida compañera.

«He venido a veros y a verte, te echaba de menos», le reconocía Lydia Lozano al presentador. Y es que hacía ya tiempo que Jordi y la periodista no coincidían en un plató desde que Jordi se tomó un año sabático y desapareció de Telecinco y fichó por TVE.

Después, Lydia Lozano contaba que no había podido estar en la capilla ardiente de Concha Velasco en el Teatro La Latina pero que le habría encantado. «Aparte de decir que era una gran artista y actriz, creo que es de las mujeres que hemos entrevistado más sinceras en un plató, en una revista. Nunca hizo un montaje, su vida la exponía tal cual y eso es de agradecer», aseveraba.

Asimismo, Lydia recalcaba que le había hecho un homenaje a Concha con su look pues llevaba una chaqueta de rosas que a la vallisoletana le encantaban. «Cuando fui a su casa siempre le llevaba rosas y le encantaban. Hoy encima del féretro había una rosa y he visto la chaqueta y he dicho por Concha», añadía Lozano.

El público celebra la vuelta de Lydia Lozano a la televisión

Como era de esperar, la reaparición de Lydia Lozano en televisión y su salto a TVE ha sido muy comentado en redes sociales. Son muchos los espectadores que se alegran de que la colaboradora de ‘Sálvame’ haya encontrado su hueco en la cadena pública después de que Mediaset se haya deshecho de todos los colaboradores más míticos del programa de Jorge Javier.

