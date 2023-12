Laura Bozzo se carga casi TODO el premio final de ‘GH VIP’ con lo hecho en la gala 12

Laura Bozzo se ha convertido en una de las protagonistas de la duodécima gala de ‘GH VIP’. La concursante, que no deja a nadie indiferente con cada una de sus intervenciones, ha conseguido ponerse a sus compañeros en contra. En concreto, la peruana ha destinado más de 50.000€ del premio final para colarse en la final.

A pesar del escandaloso gasto, la concursante lo ha hecho siguiendo la dinámica planteada por la organización. Tal y como ha explicado la presentadora, los concursantes debían apostar una suma monetaria para llegar directamente a la final. Una cantidad que se descontaría del bote final.

Conscientes del poco dinero que les quedaba y lo mucho que les ha costado recuperarlo, muchos concursantes han optado por no gastar dinero en la causa. Sin embargo, Laura Bozzo ha decidido apostar 20.000€. «A diferencia de mis compañeros, creo que merezco estar en la final porque siete veces he estado salvada, lo único que han hecho es nominarme, me han atacado por un lado y por el otro, me han desestabilizado porque he dado lo mejor para el programa», ha comentado.

Lejos de quedarse callada, Laura Bozzo ha proseguido diciendo: «He visto como Zeus gastaba 25 mil euros en parejas y otras cosas que se han hecho y yo sí pago para estar en la final. Yo soy Álex Caniggia y pago 20 mil euros por estar ahí». Un gesto muy criticado por parte de sus compañeros. Poco después, le ha tocado el turno a Pilar Llori quien ha apostado 20.000€.

La tensionada puja entre Laura Bozzo y Pilar Llori

Una cantidad que ha provocado el empate técnico con Laura por lo que Marta Flich les ha pedido que siguiesen apostando. Ninguna de las dos se lo ha puesto fácil a la otra. Finalmente, Laura Bozzo ha terminado apostando 50.000€ para hacerse con una plaza en la final cuando apenas había 53.100€ en el bote.

Antes, la concursante no ha dudado en tirar por tierra el concurso de Pilar: «Ella si en tres semanas no estuvo acá. Yo he tenido que soportar siete nominaciones. Yo ya no quiero más… Todas las semanas me nominan». Acto seguido, Laura Bozzo ha terminado la puja al pagar cincuenta mil euros y dejando el premio final en la irrisoria cantidad de 3100 euros.

Entre aplausos y abucheos, la concursante ha tenido que hacer frente a las críticas de sus compañeros, quienes no han dudado incluso en llorar. Es el caso de Carmen Alcayde, quien le ha reprendido diciendo: «Eso no era Álex. Eso no lo habría hecho Álex en la vida. Lo que no has hecho no tiene nombre. ¿Qué has hecho? Te vas a arrepentir. Álex jamás hubiera comprado el cariño del público».