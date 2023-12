La madre de Itziar Castro sale a la palestra y desgarra con su mensaje tras su muerte

La actriz Itziar Castro fallecía el pasado viernes 8 de diciembre a los 46 años tras «encontrarse mal» durante el ensayo de un espectáculo de natación sincronizada. Un durísimo golpe tanto para el mundo de la interpretación como para el colectivo LGTBI, del que ella fue una gran defensora, como también lo fue de las mujeres.

Este domingo 10 de diciembre, dos días después de su muerte, la actriz será despedida por todos los que la querían. El velatorio estará abierto al público en la Sala Pal ladius de Pallejà (Barcelona), y lo estará «hasta que sea necesario». Es decir, hasta que todos sus amigos y seguidores que quieran acudir puedan hacerlo.

Los primeros en llegar, a primera hora de la mañana, a la capilla ardiente de Itziar Castro eran sus padres, Manel Castro y Lucía Rivadulla. Su madre, completamente rota, comparecía ante los medios de comunicación para dar las gracias por las innumerables muestras de cariño recibidas en estas últimas horas.

Entre lágrimas, la madre de la actriz apenas podía articular palabra, como así reconocía ella misma a Europa Press: «Palabras, soy madre, y en este momento no tengo». A pesar del inmenso dolor, Lucía Rivadulla ha querido expresar su agradecimiento por todo el cariño recibido desde que se conociera la triste noticia: «Era muy buena, no tenía nada, a mí y a todo el mundo. Entonces, darle las gracias a todo el mundo, porque realmente no me esperaba esta acogida de ella».

La madre de Itziar Castro agradece el respeto de los medios de comunicación

Lucía también quiere destacar el respeto y la empatía demostrados hacia su hija por parte de los medios de comunicación: «Los medios la han tratado muy bien siempre. Hasta el Risto Mejide que yo pensé que era un hombre agresivo en las entrevistas, y el día que le hizo la entrevista a ella, hasta lloró él, o sea, fue maravilloso. De verdad, la habéis tratado todos los medios muy bien».

El velatorio de Itziar Castro reunirá este domingo a los incontables amigos y seguidores de la actriz. El ataúd permanecerá abierto, y se encuentra rodeado de varias coronas de flores, fotografías suyas, la bandera LGTBIQ+, la de Cataluña y la de España. Además se observa un contundente mensaje: «Solo quiero que, de vez en cuando, os acordéis de mí».