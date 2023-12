La fuerte revelación de Luitingo sobre Jessica Bueno en ‘GH VIP’ que dejó sin aliento

La nueva entrega de ‘GH VIP‘ emitida por Telecinco no ha sido una gala fácil para Luitingo. El concursante se ha tenido que enfrentar a un severo juicio en el que se ha puesto sobre la mesa sus sentimientos hacia Jessica Bueno y el supuesto juego que había llevado a cabo. Para sorpresa de todos y ante las incesantes acusaciones, Luitingo ha impactado al confesar sus sentimientos hacia la modelo sevillana.

Todo ha comenzado a raíz de la defensa de Jessica Bueno. «Estáis confundiendo. Hasta que se demuestre lo contrario, él únicamente ha tenido una relación con Pilar. La relación entre él y yo ha sido la misma desde el minuto uno que entramos en la casa. Si a ti te molestaba que él estuviese cerca de mí o que fuésemos amigos es otra cosa, pero la relación ha sido siempre igual. Con el tiempo la confianza y el apego va aumentando sobre todo cuando vamos quedando menos personas y él en ese momento estaba mal y estaba nominado. Fuimos un apoyo», fueron sus palabras.

«Que defiendas que es una amistad no significa que él lo que sienta por ti es una amistad, Jessica», ha replicado Pilar Llori. Frente a ello, Jessica ha insistido: «¿Y qué hay de malo en eso?». «Admítelo», le ha instado Pilar ante lo que la sevillana incidía: «No, no hay que admitir nada. ¿Por qué hay que ponerle nombre a las cosas?». Pilar Llori no se ha quedado callada y ha lanzado una fuerte crítica, esta vez, contra Jessica a la que ha acusado de dañar a Luitingo y no respetar sus sentimientos.

«Ahora mismo lo que se ha dicho y lo que se ha visto es lo que hay. Que tú quieras seguir defendiendo una amistad me parece fenomenal, pero el que está confundido es él y tú estás retroalimentando un enamoramiento que él tiene hacia ti y eso no es querer a un amigo porque le vas a hacer daño al final. Si tanto le quieres, deberías… No sé, ¿por qué él tiene tan seguro que te va a dar cincuenta mil besos en la tripita y en muchos sitios más?», ha señalado Pilar. Como respuesta, Jessica ha excusado a su compañero asegurando: «Es que se trata que es una persona cariñosa, nos queremos muchísimo y se expresa de esa manera».

Luitingo confirma sus sentimientos hacia Jessica Bueno

Ante el revuelo ocasionado, Luitingo ha tenido la oportunidad de intervenir para contestar a una directísima pregunta formulada por el magistrado de la sala. «¿Puede usted declarar de cara a la audiencia y bajo juramente que está enamorado de Jessica?», ha preguntado. Ante ello, el cantante ha contestado afirmativamente. Esta confirmación ha provocado un tenso rifirrafe con la hermana de Pilar Llori, a la que Luitingo le ha criticado diciendo: «Eres un personaje». «Tú sí que eres un personaje», le ha asestado ella.

Finalmente, el magistrado ha declarado al todavía concursante culpable de «montajista» debido a su relación con Pilar y Jessica Bueno. Ante ello, tanto Pilar Llori como su hermana no han dudado en aplaudir, lo que ha molestado sobre manera a Jessica. «Es que es de risa, se les va la vida… Yo tengo una vida y no vivo de la vida de los demás. Yo no hablo de la vida de nadie, jamás he hablado de la vida de nadie», ha soltado.

Al ver el estado de Jessica, Luitingo ha tenido que intervenir frenándola en seco: «Tranquila, no te rayes. Estaría bueno que te rayarás tú por esto. Jessi, de verdad te lo pido. Parece mentira. Como si no existieran». «No, si el que no existe eres tú», le ha espetado Pilar. «La diferencia es esa, que no necesitamos hablar ni de ti ni de vosotras», le ha soltado Jessica antes de que Marta Flich interrumpiese la conexión.