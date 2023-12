Luitingo (‘GH VIP’) se entera de la ruptura de Jessica Bueno por esta insólita filtración del exterior

Hace tan solo un día que Pablo Marqués anunciaba a través de un comunicado su ruptura con Jessica Bueno. Todo parece indicar que al modelo no le hizo ninguna gracia la estrecha relación que su chica mantuvo con Luitingo dentro de la casa de ‘GH VIP’.

«Después de una semana de desconexión completa, vamos a poner los puntos sobre las íes. Me he cansado de escuchar mentiras. Se han dicho mentiras cuando esta persona estaba en la casa, pero no podía defenderme y, además, no quería. Ahora, sí quiero», empezaba diciendo el empresario en su comunicado publicado en redes sociales.

Además, dejaba claro su malestar con Jessica Bueno, a la que dejó el pasado viernes. Desde entonces, él está libre: «A partir de ahí, puedo hacer lo que me apetezca con mi vida. El domingo por la tarde, vi a Jessica en persona antes de su debate nocturno para decir cómo me había sentido. (Otra mentira). Ya os podéis imaginar. Me cansan las mentiras y los ocultamientos».

«No voy a decir nada más al respecto. Solo pido que me dejen hacer mi vida, ya que no quiero saber nada de tele ni de esos dos meses y medio del pasado. Por favor, respetadme», concluía Pablo Marqués su comunicado. La pregunta que todo el mundo se hace es: ¿Qué pasará con Jessica Bueno y Luitingo ahora que la modelo está de nuevo soltera?

Así se ha enterado Luitingo de la ruptura de Jessica y Pablo

Por el momento, el cantante ya conoce la noticia de la ruptura de Jessica Bueno y Pablo Marqués. Y eso que están incomunicados completamente dentro de la casa de Guadalix de la Sierra. Según ha informado Luis Rollán este sábado 9 de diciembre en ‘Fiesta‘, «Luitingo ya sabe que Jessica no está con Pablo». El colaborador ha explicado cómo se ha enterado el concursante de la noticia.

Al parecer, un grupo de personas se habría acercado a las inmediaciones de la casa de ‘Gran Hermano’ armados con megáfonos y se lo habrían gritado a Luitingo para darle la exclusiva. La reacción del cantante la podremos ver este domingo en ‘El Debate’ de ‘GH VIP’ conducido por Ion Aramendi.

Lo que sí está claro es que Luitingo tiene muy presente a Jessica Bueno. Hasta tal punto que no se ha separado en ningún momento del regalo que ella le hizo antes de su expulsión: un colgante dorado con forma de corazón que ha llevado puesto todos los días desde que su amada saliera por la puerta de la casa.