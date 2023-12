Pilar Llori causa un terremoto en ‘GH VIP’ al dar plantón a Albert y negarle la defensa

La nueva entrega del debate de ‘GH VIP‘ ha estado marcada por el inicio de la campaña de los finalistas que optan a la final. El cierre de edición es inminente y por ello, después de haber sido nombrado como finalistas, el reality ha dado el pistoletazo de salida a la campaña electoral.

Para ello, Ion Aramendi les ha pedido a los finalistas que escogiesen a un jefe o jefa de campaña. Albert Infante ha escogido a Pilar Llori. Sin embargo, la joven ha desestimado la propuesta en pleno directo: «Acepto ser la jefa de campaña de Albert, pero tengo que decir que me hubiese encantado ser jefa de campaña de Naomi por el apoyo que me ha dado».

A pesar de ello, después de la publicidad Pilar Llori ha hecho oficial su renuncia. Por tanto, Ion ha conectado con la casa para comunicarlo. «Uno de los jefes de campaña ha declinado finalmente la invitación a ser el jefe de campaña porque prefiere defender a otra persona», ha comunicado en un primer momento.

Acto seguido, el presentador ha asegurado que pilar Llori prefiere defender a Naomi. Por su parte, el finalista ha compartido: «No sé lo que habrá visto ni nada, pero bueno. No sé, no lo entiendo mucho. No se lo tengo en cuenta, no pasa nada. Va seguir siendo para mí mi amiga y ya está».

Visiblemente apenado, Albert Infante ha preferido no cargar contra Pilar Llori. «No me duele nada, la entiendo y ella ha estado más con Naomi estos días y ya está. (Me siento) extrañado y tal. No sé lo que habrá pasado. No sé, no sé. La entiendo y la respeto. Ya está», han sido sus palabras. Poco después se podía escuchar como Albert intentaba esquivar los ánimos de sus compañeros asegurando: «Dejadme, estoy muy agobiado. No lo entiendo».

Albert Infante, al límite en pleno debate de ‘GH VIP’

Poco ha tardado Albert Infante en explotar. Poco después, en el confesionario, el concursante ha comenzado diciendo: «No me lo esperaba y ya está. no pasa nada, que yo a Pilar la quiero igual». Por su parte, el presentador le ha preguntado por los motivos de esa renuncia. «No lo sé a lo mejor no le apoyé lo suficiente. No sé lo que ha pasado, te lo prometo», ha remarcado.

Así pues, Ion le ha pedido que elija a un nuevo defensor. «¿Cómo me van a defender si yo con todos he tenido follones aquí? ¿Cómo me van a defender? Es que no quiero, no sé. Ahora mismo no estoy. Joder, qué mierda tío», ha asegurado entre lágrimas.

Para intentar tranquilizarle, Ion Aramendi le ha dedicado unas bonitas palabras de ánimo. «Una vez que sales fuera de la casa, cada uno vuelve un poco a su vida y además, lo de dentro de la casa… Sois compañeros, compartís una experiencia juntos y cuando pase el tiempo y te lo digo con conocimiento de causa, seréis amigos», le ha asegurado.

Al mismo tiempo, le ha aconsejado: «Entiéndeme, cuando salgas fuera de la casa a la persona que designes como jefe de campaña ten por seguro que va a dar el cien por cien por defenderte, apoyarte y entenderte». Finalmente, el concursante ha optado por escoger a Susana Bianca como jefa de campaña.

Albert Infante, a punto de desistir

Tras la elección, la joven ha intervenido animándole y asegurándole hacer todo lo posible por defenderle. Una postura que ha tranquilizado en cierta medida a Albert Infante a pesar de que, en un primer momento, Susana le ha reprochado sus enemistades. Esto ha hecho que Albert estuviese a punto de abandonar: «No quiero que me defienda Susana porque lo va a hacer desde la obligación».

«Entiendo lo que me estás diciendo. Te prometo que iba a de»Si digo que sí es porque lo voy a dar todo. Te prometo que si lo digo que sí es porque lo voy a hacer de corazón. Lo hago porque quiero, ¿vale? Y eso quiero que te quede muy claro», ha remarcado Susana frente a un Albert atormentado. De hecho, a su vuelta a la casa, Albert se ha desahogado diciendo: «Me ha dicho que al principio iba a decir que no, pero al verme ha aceptado. Es que Susana es una persona con la que he tenido problemas».