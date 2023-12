La desdeñosa frase de Sofía Cristo ante lo que hizo su hermano Ángel en ‘De Viernes’

Sofía Cristo se ha convertido en el mayor apoyo de su madre, Bárbara Rey, tras las graves acusaciones vertidas contra ella por su propio hijo, Ángel Cristo Jr. El pasado viernes, éste acudía por primera vez al plató de ‘¡De viernes!’ para continuar sacando los trapos sucios de su familia.

Desde la primera entrevista de Ángel Cristo en el nuevo programa de Telecinco, hace ya dos semanas, madre e hija no se han separado. Ambas han demostrado tener una estrecha relación, como así lo ha puesto de manifiesto la Dj al ser preguntada por los reporteros de Europa Press.

«No hemos visto nada y no nos interesa«, ha asegurado Sofía Cristo. Además, ha dejado claro que sigue al lado de su madre pase lo que pase: «Yo sigo con mi madre, apoyándola en todo. En todo y cuidándola, que es lo que se merece». Unas bonitas palabras hacia la mujer que le dio la vida con las que le muestra, una vez más, su apoyo más incondicional.

Sofía Cristo el mayor apoyo de su madre, Bárbara Rey

Aunque en estos momentos se dice que Bárbara Rey opina que «su hijo ha muerto para ella», Sofía ha preferido no confirmar ni desmentir esta información: «Yo no voy a contestar a nada ya lo sabéis». Lo que sí ha reconocido es que su madre no atraviesa por un buen momento, como es de esperar: «Pues imaginaos, imaginaos. Pero yo no tengo nada que decir chicos», ha comentado, muy educada, a los periodistas de Europa Press que buscaban sus primeras impresiones a la entrevista de su hermano.

Finalmente, Sofía Cristo ha preferido dar la callada por respuesta ante las declaraciones de su hermano en las que le tiende la mano y asegura que él no tiene nada contra ella. Por el momento, parece que la DJ no tiene en mente perdonar el daño que le está haciendo tanto a su madre como ella. Solo el tiempo dirá si, en un futuro, las aguas vuelven a su cauce.