La alarmante imagen de Santiago Segura tras ser hospitalizado por este motivo

Cualquiera diría que la última foto de Santiago Segura se trata de una mera inocentada, pero no es así. El humorista sorprendió a sus seguidores compartiendo en su cuenta de ‘X’ una fotografía desde el hospital en el día de los Santos Inocentes. Y aunque en un primer momento podía parecer una broma pesada del actor, Segura dejó claro que la cosa iba en serio. El intérprete dejó claro a sus fans el motivo detrás de su ingreso hospitalario.

Cuando llega el 28 de diciembre, los medios de comunicación y las redes sociales compiten por ver quién gasta la mayor inocentada. Tanto, que ya cada año la gente lee con más cuidado la información que publican nuestros famosos y mira dos veces la fecha antes de compartirlo. Por eso, cuando Santiago Segura compartió este jueves una foto desde el hospital, muchos se han mostrado escépticos. Sin embargo, no se trata de ninguna broma, y el actor ha explicado el motivo detrás de la alarmante imagen.

Santiago Segura ingresado

Santiago Segura hizo saltar todas las alarmas este jueves con su última publicación de ‘X’. «La inocentada de hoy», escribió el actor para acompañar una fotografía en la que se le puede ver en una camilla de hospital. «Por suerte nada grave… espero» continuó Segura el incendiario mensaje a sus seguidores, que seguramente en un principio, se lo tomaron a broma.

La “inocentada” de hoy…

(Por suerte nada grave… espero) pic.twitter.com/6hORO4IUP3 — Santiago Segura (@SSantiagosegura) December 28, 2023

La imagen de Segura con una vía intravenosa en el cuello, gesto de dolor y el pijama hospitalario correspondiente, levantaron rápidamente muchas preguntas por parte de sus más de 3 millones de seguidores en la red social. No fue hasta horas más tarde cuando el comediante decidió revelar a sus seguidores el motivo que le había llevado hasta el hospital en una fecha tan complicada para dar malas noticias.

«Solo ha sido una endoscopia (y no se ve nada ‘chungo’ parece)», reveló Santiago Segura a sus fans, que no tardaron en preocuparse tras ver que la publicación del cómico no era una simple inocentada del 28 de diciembre. Por lo que el actor se habría sometido a una prueba que combina la ecografía con una endoscopia para poder ver con mayor nitidez el tubo digestivo.

Sus cambios físicos en el pasado

Aunque todo parece haberse quedado en un susto, no es la primera vez en los últimos meses que el humorista se refiere a su estado de salud. En septiembre, Santiago Segura echó la vista atrás para evaluar su impactante cambio físico en en otras épocas de su carrera. Aprovechó también para hablar sobre las consecuencias físicas de su obesidad, como el mal estado de sus articulaciones a día de hoy.

Pero por lo que cuenta el actor, parece que ha sido un susto leve y no hay motivo para temer por la salud del protagonista de ‘Torrente’. Su tuit se ha llenado rápidamente de respuestas de sus fans deseándole una rápida recuperación y mandándole ánimos. Esperamos que pronto el comediante pueda publicar que ya se encuentra fuera del hospital y sin ningún problema médico a la vista.