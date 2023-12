Jesús Manuel Ruiz señala el verdadero culpable del despido de María Patiño en Mediaset

Jesús Manuel vuelve a hacer uso de su blog de Esdiario para cargar duramente contra Rocío Carrasco y contra todos sus defensores. Su última víctima ha sido María Patiño, quien el pasado fin de semana se despidió de ‘Socialité‘ tras años dedicada en cuerpo y alma al programa.

El que fuera colaborador de ‘Sálvame’ dedica su escrito en su blog ‘El chismógrafo’ a su excompañera de programa. Según Jesús Manuel a María Patiño Telecinco le ha dado un regalo de reyes anticipado: «La función de los pajes es escuchar a los niños y mayores del mundo para trasmitirles a los Reyes Magos las peticiones del pueblo soberano».

«María Patiño quería «volar» y lo Reyes Magos han considerado su petición y se la han concedido. Lo que era una canción o himno de vida, ‘No dejes de soñar’, se ha convertido en una verdad hecha deseo. Con mucho «dolor» los Reyes Magos de Oriente le han concedido a la periodista de la vena, su deseo. A volar», prosigue el colaborador televisivo, quien fue despedido de ‘Sálvame’ por sus furibundos ataques a Rocío Carrasco.

Jesús Manuel cree que María Verdoy «tiene un sello especial»

Por otro lado, Jesús Manuel también dedica unas palabras, mucho más cariñosas, a la nueva presentadora de ‘Socialité’ . Tal y como recuerda el periodista, «María Verdoy sustituye no tan sólo a María Patiño. También a Nuria Marín» quien, según el colaborador, «fue la niña bonita de Paolo Vasile, el anterior consejero delegado de Mediaset».

«Nuria Marín fue el primer nombre que se propuso como presentadora titular del programa ‘Socialité’ hace 6 años», explica el periodista en su blog. Sin embargo, «en aquel momento, no puede. Así se lo hace saber. Tiene otros proyectos en Cataluña. La segunda opción fue Patiño. Y acertada». Hasta que, según él, «llegó el megatsunami Rocío Carrasco y sus «cuentos chinos» y todo se trasformó. También Patiño tuvo que vender su verdad. La periodística. La judicial nunca la entendió o no le interesó entender». De esta forma, Jesús Manuel vuelve a dejar claro que no se cree la versión de Rocío Carrasco, como sí hizo en su día María Patiño.

Sobre María Verdoy, cree que «llega en su momento. Una comunicadora cercana, humilde y sin aparentes atisbos de superioridad moral, ética y profesional. Una vale por dos. Quizás Verdoy acumule en su ser lo que otros ofrecían. Prometían. O exponían».

Por último, Jesús Manuel hace referencia al mentor de la nueva presentadora de ‘Socialité’: «María Verdoy tiene un sello especial, Raúl Prieto. Varita mágica. Así sucedió con Belén Esteban. La única que se quedó con Raúl cuando las tormentas rompieron con el primer trueno», concluye.