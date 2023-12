Jenni Hermoso sorprende fichando por Mediaset para participar en una de sus mayores apuestas

Este martes, TVE daba la sorpresa al anunciar que los encargados de dar las Campanadas 2023-2024 serán Ramón García y Ana Mena. Pero además también revelaba que Jenni Hermoso tendrá una colaboración especial en la Nochevieja de la cadena pública.

La futbolista Jennifer Hermoso, campeona del mundo con la Selección Española, brindará con los presentadores por los éxitos de este año y por la igualdad en el año 2024.

Pero las Campanadas de TVE no será el único proyecto de televisión en el que veremos a Jenni Hermoso. La jugadora del Pachuca Femenil también será una de las participantes de la nueva temporada de ‘Planeta Calleja‘ en Cuatro según ha revelado Jesús Calleja en sus redes sociales.

Así, Jesús Calleja ha compartido un vídeo en el que aparece junto a Jennifer Hermoso antes de poner rumbo a Islandia. «Ay amigos que me vine a Málaga a ver a la selección española femenina de fútbol, que me lo flipé. 5-3, qué remontada. Y dije pues me voy a pillar a una del equipo y me la voy a llevar a ‘Planeta Calleja'», relata el aventurero.

Justo después aparece Jenni Hermoso. «Nos vamos a Islandia», anunciaba la futbolista mientras Calleja advierte la aventura que les espera. «Vamos a tener veintipico grados bajo cero, vamos a subir glaciares, vamos a bajar a las profundidades. No sabes la que te espera», le dice Jesús a la jugadora.

De este modo, Jenni Hermoso será una de las invitadas de la duodécima temporada de ‘Planeta Calleja’ en Cuatro en la que habrá otros invitados como el actor Álvaro Rico (‘Élite’), el presentador Carlos Sobera o el cocinero y jurado de ‘MasterChef’ Pepe Rodríguez.