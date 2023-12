Las redes se escandalizan ante el regreso de ‘La Isla de las Tentaciones’ por una de sus parejas

Telecinco estrenará en enero la séptima edición de ‘La Isla de las Tentaciones’ con Sandra Barneda. Sin embargo, aunque todavía no ha comenzado, el programa, que se grabó el pasado mes de junio en República Dominicana y que ya ha arrancado su promoción, se está enfrentando a una gran polémica.

Como decimos, la cadena de Mediaset ha emitido ya el primer avance y ha presentado a cuatro de las parejas que pondrán a prueba su amor en esta nueva edición de ‘La isla de las tentaciones’. No obstante, según avanza el perfil de Instagram ‘La cuernis’, a estos ocho concursantes se sumarán dos viejos conocidos de la anterior edición: María Aguilar y David Vaquero.

Esta quinta pareja, todavía no confirmada oficialmente, se conoció en ‘La isla de las tentaciones 6’ cuando David acudió en pareja junto a Elena, su por entonces pareja. El joven acabó cayendo en la tentación con su soltera favorita. Tendremos que esperar a que Telecinco confirme si efectivamente María y David forman parte de la séptima temporada del reality producido por Cuarzo.

Gran polémica con el regreso de ‘La Isla de las Tentaciones’ por un dato de una de sus parejas

Según la información proporcionada por Telecinco y que se puede ver en la página web de ‘La isla de las tentaciones’, Andrea y Álvaro se conocieron por el primo de Andrea. Son de Málaga y, cuando se vieron por primera vez, los dos tuvieron un flechazo, pero él tenía novia y continuó con la relación. Una vez rota su historia de amor, Álvaro fue a buscar a Andrea, aunque seguía teniendo presente a su exnovia.

Pero el verdadero escándalo y lo que está generando una cantidad de críticas impresionante en las redes sociales es un dato sobre esta pareja confirmada. Andrea tiene 18 años y Álvaro 26 años. Llevan dos años juntos. Así que, haciendo cálculos, la relación empezó cuando ella era menor de edad con 16 años.

No obstante, en España el Código Penal dice que los menores de 16 años no pueden consentir en tener relaciones sexuales y, de ocurrir, esta actividad podría constituir un delito de agresión sexual. «En nuestro país la edad mínima para consentir una relación sexual se sitúa a partir de los 16 años. Así, la relación sexual con un menor de 16 es delito porque la Ley entiende que el menor no tiene capacidad para consentir y con la excepción de que la relación se produzca entre personas que tienen una edad y madurez similar», según recoge el despacho de abogados penalistas Balaguer Bataller.

Mireia Balaguer, abogada, explica en su página web que «actualmente y desde julio del 2015, la edad mínima para consentir relaciones sexuales se sitúa en los 16 años. Hasta entonces estaba fijada en los 13 años». Esto significa que mantener relaciones sexuales con un menor de 16 años se considera delito «excepto si las personas que mantienen la relación tienen una edad y una madurez similar».

En el caso de esta citada pareja de ‘La Isla de las Tentaciones 7’ no existiría esa excepcionalidad, pues cuando ella tenía 16 años, él tenía 24. Es decir, una diferencia de edad más que considerable. Sin embargo, a falta de precisar si la relación empezó concretamente antes de cumplir esos 16 años, esta pareja pudo estar bordeando la ley.

Aun así, las reacciones están siendo demoledoras, tachando a Álvaro de «pedófilo» y criticando a Mediaset por «romantizar la pedofilia» en un programa con tanta repercusión especialmente en jóvenes. Hay usuarios que incluso están apelando a la Policía para que revise el caso.

Mediaset normalizando y fomentando la pederastia en sus redes y programas. 2 años de relación, dicen, pero cuando se conocieron él tenía pareja y tardaron un tiempo antes de salir juntos. ¿A qué edad esa niña comenzó a ser rondada por un adulto? #BastaYa #AbusoSexual https://t.co/PAgqqHg9HA — Feminicidio·net (@feminicidio) December 13, 2023

Literalmente están promoviendo la pedofilia.

No puedo más. https://t.co/LtUZTCp2aO — Artur Axmann (@NNazionalista) December 13, 2023

Por qué cojones está saliendo algo así y normalizado en la tele??? Y se quedan tan tranquilos, qué horror https://t.co/05Ivi3wJSU — quien soy? (@sulphurxxx) December 13, 2023

QUE ES ESTO POR DIOS https://t.co/x4LzSL2Ww2 — No estaba baneado estaba de parranda. (@Grinmgow) December 13, 2023

Mediaset acaba de poner una relación de pederastia y se la pela https://t.co/NBWhRkHqtd — Pedro sanz (@vegetasamakun4) December 13, 2023

Estoy puto flipando de que empezasen a salir cuando ella tenía 16 y él 24. No voy a decir nada, pero eso tiene un nombre… https://t.co/TJAclGvlJW — 𝒞𝒾𝓃𝓉𝒾𝒶 ❦ (@cintyStarmyhigh) December 13, 2023

Lo de esta cadena de televisión ha sobrepasado ya todos los límites 🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩 https://t.co/n7PyEpNDjR — Terryman (@ATERRYMAN) December 13, 2023

Promocionar y romantizar una relación que empezó con la mujer siendo menor de edad.

Un día más cualquiera en las oficinas de Mediaset. https://t.co/ZsgwpR5o4t — Alberto (@agarciag_137) December 13, 2023

La TV fomentando la pedofila si es que….. https://t.co/e3Aywutf6Y — Ornitorrinca RadFem ♀️ (@Ornitorrincafem) December 13, 2023

Osea que teniendo él 24 añazos se lío con una menor que igual no había ni terminado el instituto. @policia @guardiacivil https://t.co/6gCOUs6CK0 — Ibai Rolando 🏳️‍🌈🍂 (@Roland_Ibai) December 13, 2023

A mí esto me parece asqueroso blanquearlo https://t.co/nhR8jPoyCW — Cxsstylll (@CasstelllCAO) December 13, 2023

Eso es legal? — ECO DELANTRO✨ (@ecodelantro) December 12, 2023

Mediaset España apoyando la pedofilia. Que podía salir mal. — RTL (@Amadeus510) December 13, 2023