Gonzalo Miró clama alto lo que opina de Alfonso Guerra tras su polémica con Pablo Motos

Este lunes, ‘Espejo Público’ ha abordado todo lo que sucedió en la capilla ardiente de Concha Velasco en el Teatro La Latina de Madrid y sobre todo los abucheos a Pedro Sánchez e Isabel Díaz Ayuso. Así, el programa de Susanna Griso se hacía eco de la reacción de Marisa Paredes y Gonzalo Miró se pronunciaba alto y claro.

Y es que mucho se ha comentado este fin de semana sobre cómo Marisa Paredes se preguntaba que hacía en la capilla ardiente de Concha Velasco, Isabel Díaz Ayuso y se unía a los gritos de «fuera» de algunos de los que estaban allí presentes.

«Me parece lamentable todo», aseveraba Susanna Griso. Mientras Ángel Antonio Herrera iba más allá al decir que «es francamente lamentable que la gente abuchee al Presidente del Gobierno cuando asiste a un funeral». «Además Concha Velasco tenía una profunda relación con el PSOE. Y lo de Marisa Paredes es una cosa profundamente Almodovariana, Ayuso tiene derecho a asistir al funeral», sostenía el colaborador antes de que Gonzalo Miró diera su opinión.

«Esto tiene que ver con el clima en el que estamos viviendo. Todo esto de centrar la política en el griterío está destrozando la convivencia», sentenciaba Ángel Antonio. «Pero hay momentos para todo. Abuchear al Presidente del Gobierno cuando va a rendir homenaje a Concha Velasco…», insistía en su crítica Susanna Griso.

Justo después era Gonzalo Miró el que se sorprendía con sus compañeros. «A mí es que no me llama la atención. Me sorprende más que os sorprenda a vosotros. Entiendo que podríamos querer otro tipo de sociedad pero con la crispación que hay siempre y que se busca y se provoca desde el Congreso, como puedes pretender luego que la calle se comporte con educación y respeto por el hecho del lugar en el que estaban», empezaba diciendo.

«Yo de verdad que no me sorprende en absoluto. Se busca esto. Se busca que la calle esté encendida«, insistía Gonzalo Miró. «Pues hay que frenar eso», le decía Miquel Valls. «¿Quién está buscando esa crispación?», le preguntaba por su lado Mariló Montero.

«Para mí es que hay cosas que son sagradas y el luto es sagrado», le decía Susanna Griso a su compañero. «A ver yo no defiendo que se haga. Digo que dadas las circunstancias os sorprenda. Yo por mi educación no lo haría y vosotros a lo mejor tampoco pero no todo el mundo es igual de educado. Y a lo mejor el maleducado insulta y pita. ¿Por qué? Porque entre los partidos políticos no están promoviendo que todo el mundo se lleve bien«, proseguía defendiendo Gonzalo Miró.

Mientras que Susanna Griso insistía en que a ella no le parecen bien nunca los abucheos pero menos en un funeral o un tanatorio. «Yo no los entiendo y puedo ser la más crítica contra Pedro Sánchez pero hay un lugar para todo. Y ni en un funeral ni en el desfile de las fuerzas armadas», destacaba la presentadora. «O los abucheos al himno de España en la Copa del Rey. Yo no los entiendo y no lo haría pero entiendo que no todo el mundo es así», añadía Miró.

Gonzalo Miró ataca duramente a Alfonso Guerra: «Que dé ejemplo de moralidad me repatea el estómago»

Antes de zanjar el tema, Gonzalo Miró aprovechaba para contar una anécdota de lo que le sucedió en el funeral de su madre Pilar Miró. «Por cierto déjame decirte que tengo el recuerdo, no lo justifico, pero cuando falleció mi madre en el tanatorio si recuerdo haber pensado en algún momento ‘qué huevos tiene este hijo de puta de venir aquí’«, rememoraba el colaborador. «No voy a decir nombres, a mí se me pasó por la cabeza, otra cosa es que yo no fuera a esa persona a decírselo. Yo era un chaval a lo mejor si me pilla ahora reacciono de otra manera», proseguía diciendo.

«Cuando ves a gente que ha sido especialmente dañina con una persona y luego intentan hacerse la foto para quedar bien e intentar hacer ver que no ha pasado nada pues a la gente cercana le duele mucho», concluía. «Es que a tu madre se la trató injustamente, se la echó con argumentos bastante absurdos de TVE porque había un interés de controlar TVE por parte de un grupo en el poder», recordaba Griso.

A lo que Gonzalo sin pudor le matizaba. «Por parte de un tipo que tuviste hace poco tiempo», le corregía él. «Alfonso Guerra», le decía Susanna. «Exactamente. Por eso cuando escucho a Alfonso Guerra hablar de temas morales me chirría bastante, porque sé de lo que ha sido capaz solo por intentar controlar la televisión cuando mi madre la dirigía porque no la controlaba», añadía.

«Por eso escucharle dar lecciones moralistas a este señor me repatea el estómago. He sufrido en mis propias carnes siendo un niño las malas artes de Alfonso Guerra que fue tremendamente cruel con mi madre», concluía Gonzalo Miró. «¿Has podido coincidir recientemente con él?», le preguntaba Susanna. «Afortunadamente no», sentenciaba Gonzalo.