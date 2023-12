‘GH VIP’ sorprende expulsando a Pilar frente a Luitingo en una votación insólita en esta edición

Nueva gala de infarto la que han vivido los espectadores de ‘GH VIP‘ con motivo de la resolución del televoto. Tal y como viene siendo habitual, Marta Flich ha sido la maestra de ceremonias de una entrega en la que Pilar Llori ha abandonado la casa como nueva expulsada. La joven ha seguido los pasos de Jessica Bueno y pierde en duelo frente a Luitingo.

Dicha expulsión se ha producido después de una polémica semana con el televoto y el reparto de puntos. En concreto, el reality tuvo que volver a llevar a cabo las nominaciones tras las trampas de Laura Bozzo, quien logró convertirse en finalista. Por ello, Ion Aramendi tuvo que capitanear el nuevo reparto de puntos que dejó a Michael Terlizzi, Laura Bozzo, Luitingo y Pilar como concursantes expuestos.

Tras la salvación del concursante italiano, ‘GH VIP’ ha vuelto a actualizar los concursantes y a reunirles en la sala de expulsión. Allí, Marta Flich ha compartido sensaciones con los nominados, quienes han podido ver en primicia el estado de los porcentajes. Mientras que uno reunía un alto 39%, los otros dos se quedaban cerca, aunque con porcentajes menores como el 34% y el 27% del menos votado. «Cualquier cosa puede pasar todavía», ha alertado Marta Flich.

A posteriori, se ha llevado a cabo una nueva salvación, la de Laura Bozzo, durante la nueva gala de ‘GH VIP’. Esto ha provocado que los porcentajes se actualicen y queden de la siguiente forma: 49,8% frente al 50,2%. Con todo ello y con la expulsión reducida a un intenso duelo, la presentadora ha pronunciado la siguientes palabras: «La audiencia ha decidido que debe abandonar la casa Pilar».

Pilar Llori se convierte en la nueva expulsada y se queda a las puertas de la final 💥 #GHVIPGala13 pic.twitter.com/cX7ebHuub3 — Gran Hermano (@ghoficial) December 7, 2023

El mensaje de Luitingo a Jessica tras su victoria frente a Pilar Llori

Nada más conocer la noticia se han podido escuchar aplausos y abucheos desde el plató. Visiblemente seria y cabizbaja, la recién expulsada intentaba asimilar la noticia. Por su parte, el cantante agradecía el gesto a sus seguidores: «No me lo esperaba porque me imaginaba allí, me imaginaba abrazando a mis padres, a mis compañeros dándole las gracias en un fuerte abrazo a Jessica. Me siento bien, pero me siento mal… Le debo a Jessica un regalo súper fuerte y pienso que ella es la finalista y la ganadora de la edición».