‘GH VIP’ horroriza al público por la «vergüenza» vista en el debate previo a la final: «Insoportable»

La polémica no abandona a ‘GH VIP‘. La octava edición del reality de convivencia está a punto de tocar a su fin y lo hace envuelta en polémica y críticas por parte de los espectadores. En esta ocasión, la audiencia ha señalado el excesivo protagonismo que el reality le da continuamente a Luitingo y Jessica Bueno.

De hecho, el debate dominical ha comenzado cebando el reencuentro entre la modelo sevillana y el cantante. Cabe recordar que ambos ya se vieron el pasado jueves durante los tradicionales juicios. Precisamente sobre dicho encuentro, el reality ha emitido un vídeo centrándolo en la reacción de Luitingo al ver a Jessica.

Por si fuese poco, el reencuentro entre Luitingo y su jefa de campaña no ha ha tardado en llegar. Es necesario apuntar que los jefes de campaña podrán convivir con los concursantes durante los últimos días de concurso para intensificar su posicionamiento.

Lejos de ser una gran sorpresa, el cara a cara entre Luitingo y Jessica ha sido más que esperado por parte del propio concursante, quien aseguraba haberlo intuido antes incluso de ver a Jessica. «Les he dicho antes de salir del confe: ‘Reencuentro con la Jessi’ y he gritado su nombre de broma, pero no la había visto», ha asegurado.

«Luego se quejan de que no tienen audiencia»: los espectadores claman contra ‘GH VIP’

Un encuentro en el que los dos han dejado claro el cariño que se procesan. A pesar de que cada vez los dos se muestran más sueltos a la hora de hablar de su relación, la audiencia parece no querer saber del tema. Esto es debido a que durante la emisión del debate, los espectadores han clamado contra el espacio con críticas demoledoras. «Es que ya no puede haber más giros de guion para volver a lo mismo», estallaba un seguidor del espacio.

No ha sido la única puesto que otro apuntaba: «¡Qué pesadilla Luitingo y Jessica! Dios y tenemos que aguantar esto hasta el miércoles me mato antes». Mucho más beligerante se mostraba otra espectadora que llegaba a publicar: «¡Qué tongazo y qué aburrimiento de edición!». Un sentir general puesto que en pocos minutos el hashtag oficial del espacio se ha llenado de críticas que evidencian el desapego de la audiencia con el transcurso del reality.

Cómo ha sido de pésimo el reality que han tenido que reinventar 66543 veces la carpeta de Luitingo con Jessica, cuando interesa 0 al espectador.



Un puto coñazo,luego se quejan de que no tienen audiencias.#GHVIPDBT14 — Basta drama 🤨🇪🇦 (@silviasgd) December 17, 2023

Jessica y Luitingo dan tantísima pereza enserio, lo peor que hemos tenido y tenemos que estar soportando en este concurso, esq me parecen un auténtico coñaz0, no me interesan absolutamente nada #GHVIPDBT14 #GHVIP17D — PAPELA💫🕊 #teamnaomi⚡️ (@lapapela_) December 17, 2023

Todo el reality forzándonos como sea a comernos la carpeta de Luitingo y Jessica. Es que ya no puede haber más giros de guion para volver a lo mismo. #GHVIPDBT14 — Hablamos de Tele (@HablamosdeTv) December 17, 2023

Lo pesados que son con la fakecarpeta #GHVIPDBT14 pic.twitter.com/UFJH6trEU9 — TOPI 🙂 (@holasoytopi) December 17, 2023

LA AUDIENCIA NOS ESTAMOS ENTRETENIENDO EN TWITTER PORQUE SI ES POR EL PROGRAMA ……#GHVIPDBT14 pic.twitter.com/Jptm03DBCj — Mirando Al Mar (@mar_mirando) December 17, 2023

#GHVIPDBT14 la gente expulsado a Jessica y al Lutingo y Telecinco empecinado en meterlos una y otra vez! Que no los queremos! Respetad a la audiencia! — Nik🇪🇸 (@nikoanto) December 17, 2023

hermano que pesadilla luitingo y jessica dios y tenemos que aguantar esto hasta el miércoles me m4t0 antes #GHVIPDBT14 — dαnα !¡ (@binscyph) December 17, 2023

Que no los queremos joder!!!!!! Respetad la decision de la audiencia — Nik🇪🇸 (@nikoanto) December 17, 2023

Qué aburrimiento. Y ella diciendo ya que se queda hasta el miércoles…no se supone que si lo expulsan no? Pero claro como ya se sabe que no sale expulsado…pues ella va y se lo dice. Qué tongazo y qué aburrimiento de edición. — Aniinteutonland (@Aniinteutonland) December 17, 2023

Qué ganas de que se acabe la edición para dejar de ver a Jessica y a Luitingo en pantalla #GHVIPDBT14 — 🏳️‍⚧️🦁Mr.Faith☃️🎄 (@MrFaith91) December 17, 2023

QUE HORROR Y QUE VERGUENCITA ESTA SITUACIÓN DE LUITINGO Y JESSICA!!! #GHVIPDBT14 — 💎Χορός και αίσθηση💎💜 (@alexito_locuras) December 17, 2023

Estoy saturada de Jessica y Luitingo. Es agotador enserio. ESPAÑA ESTÁ HASTA LAS NARICES DE ELLOS. Pesados con la carpeta más falsa de toda la edición. #GHVIPDBT14 — Cristina💜🧡 (@Cristina_2704) December 17, 2023

ESTAMOS ANTE UNA DE LAS PEORES TRAMAS DE GRAN HERMANO:



Jessica Bueno alias Sor Galletas y Luitingo, el pilingo que va de gracioso y, ¿donde la tiene?



Que asco de pareja #GHVIPDBT14 — Chabacano (@Chabacanx) December 17, 2023

JODER CON LA PVTA CARPETA NO PUEDO MAS #GHVIPDBT14 — 🥚❌🔥 STRONG boy 🔥❌🦁 (@StrongBoy__) December 17, 2023

Le pueden dar ya el maletín a Naomi y cerrar la edición???

Las galas son ya soporiferas y ridiculas…#GHVIPDBT14 — andress asensi (@andreeess6) December 17, 2023

La edición esta también será recordada como la de las peores carpetas. #GHVIPDBT14 — Perséfone 🌼 (@persefonene) December 17, 2023

Que pesados estáis con esta pseudo carpeta los echamos, volvéis a meterlos, y otra vez y a la especie de ex que os habéis inventado con Pilar.

Os estáis regodeando en vuestra propia chupada de olla.#GHVIPDBT14 #GHVIP17D — SANTA RITA 🏹 (@santarita400) December 17, 2023