‘GH DÚO 2’: La explosiva lista de concursantes para su regreso a Telecinco tras cinco años

‘GH DÚO’ está a la vuelta de la esquina. Será la gran apuesta de Telecinco para las primeras ocho o diez semanas del 2024 hasta la llegada de ‘Supervivientes‘, el reality por excelencia de la cadena que, en principio, supondrá la vuelta de Jorge Javier Vázquez.

Mediaset ha dado luz verde a una segunda edición del formato de encierro a pesar de que ‘GH VIP 8’ no ha funcionado como se esperaba en audiencias. Sus datos han sido un fracaso indiscutible para ser un buque insignia histórico y, por ello, han de ponerse las pilas para que esta nueva variante no pinche igualmente.

De momento, no hay nada confirmado oficialmente por el grupo italiano, pero el portal Yotele avanzaba este lunes que Telecinco va a seguir confiando en Marta Flich para la conducción de las galas y que el estreno, si no hay cambios, está previsto para el próximo jueves, 11 de enero.

Y, a falta de conocerse el casting, en El Televisero presentamos nuestra quiniela para que ‘GH DÚO 2’ no siga la estela de ‘GH VIP 8’ en lo que a rendimiento se refiere:

1. Ángel Cristo y Bárbara Rey, el gran reclamo de ‘GH DÚO’

Bárbara Rey y su hijo Ángel Cristo, ahora completamente enfrentados, serían el gran bombazo de la edición para asegurarse unos datos de audiencia notablemente superiores a ‘GH VIP’, que ha pasado sin pena ni gloria en su octava temporada. El reencuentro otorgaría grandes índices de audiencia a juzgar por los resultados que Ángel ha brindado a ‘De Viernes’.

2. Elena Rodríguez y Hugo Sierra

Elena Rodríguez ya demostró ser una concursante que no pasa desapercibida durante ‘Supervivientes’. Una personalidad arrolladora que también ha sacado en los platós. Así que sería un buen nombre para entrar en la casa que dio tantas alegrías a su hija Adara Molinero. De hecho, según Yotele las posibilidades son altas. Además, si su participación se produjera con Hugo Sierra, ex yerno y padre de su nieto, su fichaje sería doblemente interesante.

3. Kiko Matamoros y Marta López Álamo

Que haya un rostro histórico del añorado ‘Sálvame’ también atraería a ese sector del público que se siente un tanto huérfano sin la presencia del longevo programa de La Fábrica de la Tele en la parrilla. Kiko Matamoros es de aquellos que dinamitan una convivencia y verle participando con su mujer, Marta López Álamo, es un reclamo indiscutible. Más aún cuando ella es alérgica a los medios.

4. Anabel Pantoja y Omar Sánchez

‘Anabel Pantoja es el show personificado y los memes con ella estarían garantizados. No hay más que recordar el juego que dio en aquel ‘Sálvame Okupa’ tan sonado. Y si tiene que entrar con una cuenta pendiente del pasado, este ha de ser Omar Sánchez, su exmarido. ¿Imaginan una reconciliación en ‘GH DÚO’? La trama sería explosiva.

5. Marta Peñate y Makoke

Marta Peñate es pura dinamita y ha dinamizado los insulsos debates de ‘GH VIP 8’ desde plató. Son muchos amantes del formato los que piden su vuelta al lugar que le dio la fama. Recordemos que se dio a conocer gracias a ‘Gran Hermano 16’. Y no, no la proponemos con Tony Spina. Su pareja debería ser Makoke, con la que mantuvo un fuerte conflicto en Vaya vacaciones. No olviden que fue pareja de su actual chico.

6. Lucía Sánchez e Isaac Torres

No sería desacertado que en esta nueva edición de ‘GH DÚO’ hubiera presencia de ‘La Isla de las Tentaciones’ y más cuando parece que va a coincidir con la séptima edición en parrilla. Lucía Sánchez e Isaac Torres podrían ser la propuesta más interesante.

7. Beatriz Trapote y Carmen Bazán

Beatriz Trapote regresó el pasado año a la televisión tras estar muchos años completamente apartada del foco para defender a su marido Víctor Janeiro en el reality ‘Pesadilla en el Paraíso’, donde se coronó ganador. También ha sido colaboradora de ‘Así es la vida’ este verano. Así que su incursión en un formato como ‘GH DÚO’ no sería nada descabellado. Y ojo si fuera con su suegra Carmen Bazán.