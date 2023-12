Estas son las 12 series de Netflix o Amazon Prime Video que son canceladas este 2023

Hace algunos años, el meme de que Netflix cancelaba casi todas sus series siempre estaba presente. Y seamos honestos, esa fama se la habían ganado a pulso. Pero según han ido proliferando las plataformas de streaming, vemos que no es terreno único de Netflix. Y solo hay que ver esta lista para comprobarlo. Sí, la plataforma del logo rojo sigue liderando las cancelaciones más dolorosas. Pero en esta lista hay otras cuantas de Amazon Prime Video o Disney+ que quizá no supieras y te va a hacer volver a sus primeras temporadas para poder disfrutar de su éxito efímero.

En esta dolorosa lista con las 12 cancelaciones más sonadas de este año hay de todo, desde fantasía juvenil hasta reboots de clásicos del cine, como propuestas muy interesantes que no acabaron de explotar todo su potencial. ¿Las has visto todas?

Sombra y Hueso

Quién iba a decir a los fans del Grishaverso (así se denomina todo el universo literario de la saga de Leigh Bardugo), que tras una segunda temporada de éxito, Netflix iba a decidir cancelar la serie. Con un nuevo aire a las sagas juveniles, que llevan muertas en cine desde que acabara ‘Los juegos del hambre’, ‘Sombra y hueso’ reflexionaba sobre la guerra, sobre el poder y la identidad. El reparto de actores, encabezados por Jessie Mei Li, Ben Barnes y Freddy Carter estaban entregados en cuerpo y alma a sus personajes. Y todo el aspecto visual tenía un acabado potente y diferente. Pero pese a ello, no sobrevivieron a la guillotina de Netflix.

Plataforma: Netflix

Big Sky

La cancelación de ‘Big Sky’, que nos llegó a España gracias a Disney Plus, tampoco fue una gran sorpresa. Pero no por eso fue menos dolorosa. Tras una primera temporada muy interesante, y que trataba el secuestro de unas chicas y cómo se perseguía al psicópata responsable por parte de dos policías condenadas a llevarse bien, funcionó. Pero una vez resuelto el misterio, había que reciclarse, y sus siguientes episodios, aunque hicieron buena audiencia, bajaron bastante la calidad. Pese a ello, sus dos protagonistas, Kylie Bunbury y Katherin Winnick, tenían suficiente carisma como para seguir dándonos más y más tramas e historias. Aun así, la serie creada por David E. Kelley, (‘Big Little Lies’) acabó siendo cancelada, quizá por no reciclarse mejor.

Plataforma: Disney Plus

Cómo conocí a tu padre

La secuela/spinoff de la mítica ‘Cómo conocí a vuestra madre’ fue anunciada a bombo y platillo. Sobre todo por su protagonista, una recuperada Hilary Duff, que venía de la cancelación de la secuela de su serie ‘Lizzie McGuire’. Además, también contaba en su reparto con Kim Cattrall, dando vida a la versión adulta de la protagonista. El problema es que la serie ‘Cómo conocí a tu padre‘ no acababa de encontrar su tono, y estaba a medio camino entre la comedia desfasada de la serie original y algo más actual. Todo esto provocaba que nunca acabara de funcionar del todo, por lo que su cancelación era algo más que seguro.

Plataforma: Disney Plus

1899

La nueva historia de los creadores de la difícil y reivindicable ‘Dark’ traían algo mucho más complejo a Netflix. Con un reparto multicultural (entre los actores podíamos encontrar a Miguel Bernadeau), prometía ser la próxima gran serie de la plataforma. Pero quizá por su argumento complejo, o por ese síndrome mesiánico que arrastraba, no acabó de calar entre el público. Lo que convirtió a ‘Dark’ en un éxito’ fue precisamente que creció poco a poco, con el boca oreja. Pero al anunciarlo a bombo y platillo, la decepción fue mayúscula. Algo así pasó con ‘Artpop’, y los fans de Lady Gaga saben a qué me refiero.

Plataforma: Netflix

Cruel Summer

Claro ejemplo de alargar una serie demasiado. Sí, buscaron crear una especie de antología similar a ‘American Horror Story’ o ‘White Lotus’ pero con un thriller juvenil. Pero la primera temporada era tan perfecta, que no hacía falta traer nuevos personajes. El cierre era perfecto y la trama cuadraba hasta el último segundo, repleta de giros y plot twist que funcionaban, pero insistir en continuar una miniserie ya cerrada la hirió de muerte. Una segunda temporada sosa y aburrida también tuvo algo que ver.

Plataforma: Netflix

Ellas dan el golpe

¿Remake del clásico de Madonna y Geena Davis de los 90? Prime Video nos trajo la serie de ‘Ellas dan el golpe’, con una historia más actualizada, y con ese mensaje feminista que tanto nos hace falta. Era divertida, pero había un fallo principal: el carisma de sus personajes no acababa de funcionar. Sobre todo si la comparabas con la película dirigida por Penny Marshall. Así que la serie, a pesar de haber anunciado renovación, nunca vio su segunda temporada.

Rabbit Hole

Kiefer Sutherland sigue sin tener suerte con sus series después de la magnífica ’24’. Lo intentó con ‘Touch’, pero no lo consiguió. Tuvo un poco más de suerte con ‘Sucesor designado’, pero se desinfló rápidamente. Y ahora que tenía entre manos una propuesta diferente y audaz, repleta de giros de guión, tampoco le han dado espacio a crecer y se ha quedado en su primera temporada. Y eso que Sutherland lo intenta con ganas, pero ni siquiera la presencia del siempre magnífico Charles Dance consiguió salvar la serie de su cancelación.

Plataforma: SkyShowtime

Willow

Una de las series que más expectación creó cuando Disney anunció su plataforma de streaming. ¿Una serie secuela del clásico de cine de aventuras de los años 80? ¿Dónde había que firmar? Pero claro, ahora ya hemos visto ‘Juego de tronos’, ‘El señor de los anillos’… y la serie de ‘Willow‘ se quedó corta en todo. En historia, que iba dando saltos sin ningún tipo de dirección; en personajes, planos y mediocres; en efectos visuales, a veces tirando a sonrojantes; o en dirección artística, con ciertos atisbos aplastados por otras decisiones muy cuestionables. Además, el personaje de Willow se convirtió en alguien torpe, odioso y que no hacía nunca avanzar la trama. Así que la cancelación llegó sin sorprender a nadie.

Plataforma: Disney Plus

Desparejado

La comedia protagonizada por Neil Patrick Harris y creada por Darren Star (‘Sexo en Nueva York’) aterrizó en Netflix, pero no acabó de descubrir la fórmula para crear una serie de éxito. Aunque es verdad que las personas LGTBI+ también nos merecemos series mediocres de vez en cuando. Y ‘Desparejado’ lo era, repleta de tópicos y clichés. Pero su cancelación no es definitiva, porque hay una segunda temporada, y la podremos ver en SkyShowtime, en vez de en su plataforma original. Al menos tendrá una segunda vida, pero no sabemos durante cuánto tiempo…

Plataforma: Netflix

Chapelwaite

Promocionada como la precuela del clásico de Stephen King ‘El misterio de Salem’s Lot’, la serie protagonizada por Adrien Brody se convirtió en una de las mejores adaptaciones del escritor de Maine. Oscura, sucia, perversa y repleta de terror. Así se explicaba cómo se había originado todo el mal que habitaba en el pueblo. Adrien Brody se entregaba a la causa, y el resultado era una de las series más interesantes del año. Anunció su renovación, y parecía todo hecho… hasta que al final Epix decidió cancelarla. Una pena, porque era una de esas series que podría haber crecido, y mucho, con el paso del tiempo.

Vikings: Valhalla

Otra de esas cancelaciones que han dolido de verdad. El universo de ‘Vikings’ es próspero y tiene fans por todo el mundo. Su serie original creó un fandom fiel y acérrimo a sus historias. De ahí surgió la idea de continuarla, con ‘Vikings: Valhalla‘, pero su tercera temporada aún ni siquiera ha visto la luz, y ya sabemos que no habrá continuación. Su productor ejecutivo, Jeb Stuart, aceptó el tiempo que habían tenido para contar la historia. Pero claramente se quedan en el aire muchas tramas que habrían tenido una solución mucho mejor de darles más tiempo.

Plataforma: Netflix

Bienvenidos a Edén

La ficción creada por Joaquín Górriz y Guillermo López Sánchez fue un éxito que se coló entre lo más visto de Netflix. La plataforma se apresuró a anunciar una segunda temporada, pero cuando esta llegó, el interés por la historia había desaparecido. Y también tuvo algo que ver que esa segunda temporada fue mucho peor que la primera. Una pena que no consiguiera tener nuevos episodios esa historia que prometía mucho más de lo que finalmente nos dio.

Plataforma: Netflix