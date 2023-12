El golpe bajo de Antonio Montero que Sandra Barneda tiene que frenar en ‘Así es la vida’

La exclusiva de Ana Obregón sobre el bautizo de su hija-nieta Ana Sandra y su pulla hacia Alessandro Lequio ha sido uno de los temas de debate de ‘Así es la vida’ con Antonio Montero y Carmen Borrego viviendo un rifirrafe que ha obligado a Sandra Barneda a intervenir.

Este miércoles, Alessandro Lequio no ha dudado en contestar a Ana Obregón y ha hablado por primera vez de que él es el abuelo de esa criatura. «Obviamente si es hija de mi hijo, yo soy el abuelo, pero yo prefiero mantenerme al margen», aseveraba el italiano en ‘Vamos a ver’ tal y como ‘Así es la vida’ recogía en un vídeo resumen.

«Que fuerte porque dice obviamente si es hija de mi hijo yo soy el abuelo. En la celebración Ana se ha empeñado en poner Ana Lequio en el merchandising. Ella se empeña en mantenerse unida a Lequio y Lequio se empeña en pasar página, ya dijo que su familia solo era su mujer y su hija», opinaba Antonio Montero. Mientras Carmen Borrego y Jorge Pérez se pisaban al intentar dar su opinión llevando a que Sandra Barneda les pidiera que hablaran por turnos.

«¿Puede realmente utilizar el apellido Lequio legalmente?», preguntaba entonces Sandra Barneda. «Es que lo usa como nombre», le explicaban tanto Antonio Montero como Carmen Borrego. «Le puso Lequio como nombre porque como no podía utilizar el apellido o no lo quiere utilizar le llama Ana Lequio de nombre», insistía Montero.

Por su parte, Carmen Borrego recalcaba como Alessandro Lequio se está mostrando muy prudente siempre con respecto a este tema. «En ningún momento ha hablado mal ni ha dicho que le parezca mal. A mí me parece que la que no está siendo prudente es Ana utilizando continuamente el nombre de Alessandro Lequio que no quiere en este momento. Más prudente no puede ser Lequio», comentaba la colaboradora.

Sandra Barneda frena en seco a Antonio Montero

Después, Antonio Montero volvía a tomar la palabra para seguir explicando lo que él piensa sobre todo este asunto. «Si esa fuera la voluntad de su hijo, Lequio iba a contravenir la voluntad de su hijo? A lo mejor es que esa historia que cuenta Ana Obregón no es exactamente la voluntad de su hijo que es lo que yo llevo diciendo desde el primer día», volvía a decir el colaborador después de que Sandra Barneda insistiera en defender la postura de Alessandro.

«Yo creo Antonio que estás equivocado en el sentido de que él duda de que pueda ser su nieta porque hoy ha reconocido que lo es», le replicaba Carmen Borrego. «No he dicho eso, digo que él duda de que fuera la voluntad de su hijo, o sea que la voluntad de su hijo fuera madre y abuela», le matizaba Montero. «Él nunca le ha echado en cara a Ana que haya hecho una cosa que no quisiera su hijo y que se lo haya inventado o esté especulando con este tema», insistía Borrego. «Porque no sabes leer entre líneas», le soltaba Antonio Montero a su compañera sin cortapisas.

Y era entonces cuando Sandra Barneda tenía que intervenir para llamar la atención de Antonio Montero. «Oye Antonio, Antonio, ¿qué pasa que aquí solo sabes leer tú? ¿Carmen no sabe leer entre líneas?», le recriminaba la presentadora a su colaborador mientras se escuchaba a Carmen Borrego quejarse diciendo que estaba «hasta las narices» de que su compañero le ataque.