El atrevimiento de una soltera de ‘First Dates’ con lo que le soltó a Carlos Sobera en su cara

Carlos Sobera ya debería estar curado de espanto tras tantos años conduciendo ‘First Dates’. Sin embargo, lo que ha ocurrido en la entrega de este miércoles 27 de diciembre le ha dejado totalmente ‘noqueado’. Y es que una de las solteras ¡ha intentado ligar con él!

Se trata de Pepa, una mujer alicantina, divertida, muy vital y con un poco de mala leche. En cuanto se ha encontrado frente a frente con Carlos Sobera, no ha dudado en tirarle los trastos: «Podrías ser mi cita. Escúchame, pibonaco que te llevas». El presentador, halagado por este atrevimiento, le ha dicho: «Me pareces una mujer extraordinaria en apariencia, luego habría que rascar».

Para conocer un poco más a Pepa, el comunicador vasco quiso saber cómo era y ha descubierto que es una mujer disfrutona a la que le encanta reír, la playa y el senderismo: «Me he subido el Mulhacén dos veces», reconoció. Solo ha tenido una pareja estable que duró 6 años y ahora lleva sola 25 años. «Estoy sola porque quiero», sentenció. Ante esta sinceridad Carlos Sobera se ha mostrado muy sorprendido, y ella le ha soltado un «levántame la ceja».

Casualidad o no, el caso es que el equipo de ‘First Dates’ le ha buscado a otro Carlos. Este se define como un tipo normal, honesto, cariñoso y al que le gusta hacer feliz a la persona con la que está. Nada más verle, Pepa reconoció que no le había gustado nada: «Yo me veo una chica y a él le veo un señor». Ella a él, en cambio, sí que le ha «gustado mucho»: «Me ha impresionado. Me ha parecido muy guapa y es lo que venía buscando».

Carlos contó a Pepa que es ingeniero y que trabajaba en mantenimiento eléctrico, y ella le ha dicho que era enfermera de urgencias. Ambos han coincidido en que a los dos les gusta hacer muchas cosas, pero Pepa insistía en que no le pegaba nada, pues consideraba que era muy mayor para ella: «Físicamente, no me ha llamado nada la atención. ¿Tú a mí me ves con este? Si me dan ganas de decirle que si se ha cambiado el pañal».

Carlos y Pepa deciden no darse una segunda oportunidad

Pepa quería saber si su cita sabía cocinar, ya que ella era una cocinera chachi piruli, pero no comía carne. Carlos estaba muy serio, por lo que su cita no ha dudado en preguntarle: «¿No te gusta hacer el cabra?». Además, la soltera le ha dejado claro que a ella no le gustaban las relaciones de convivencia, por lo que él se ha llevado un buen chasco.

En un momento de la velada, Carlos quiso saber qué le había parecido, a lo que Pepa confesó que era un hombre extraordinario, pero ella buscaba a alguien con quien «se me caigan las bragas cuando le vea». Por su parte, ella decía estar segura de que le había gustado a Carlos, por eso se llevó una gran sorpresa con la decisión final. Y es que el ingeniero aseguró que no tendría una segunda cita con la sanitaria, puesto que no se veía en una relación con ella. Como era de esperar, Pepa también le rechazó a él, ya que «no sintió lo que debía de haber sentido».