Cristina Pedroche sufre un contratiempo que le pone en jaque a días de las Campanadas

Cristina Pedroche está pasando por un muy mal momento con el arranque de las Navidades. Ella misma se ha encargado de compartirlo en sus redes sociales con un semblante bien distinto al que demostró el jueves durante su tradicional visita a ‘El Hormiguero’ como última invitada del año.

Sí ahí era todo felicidad e ilusión por los preparativos de las Campanadas, ahora se encuentra atravesando un mal trago que ha causado una enorme preocupación entre sus cientos de miles de seguidores. «Estoy empezando la Navidad un poco regulinchi», ha empezado diciendo la presentadora.

«Me ha bajado la regla (casi una semana de retraso) y me tiene en el sofá tirada casi sin moverme», ha revelado la propia Cristina Pedroche en Instagram respecto a las consecuencias de este revés. Algo que la tiene enclaustrada en casa. Al parecer, los dolores están siendo insoportables.

«La regla regresó cuando la niña tenía 3 meses y los primeros días están siendo horribles. Muchísimo peor que antes del embarazo», ha añadido la también colaboradora justo cuando se encuentra en plena recta final de las Campanadas 2023/2024.

No obstante, aún quedan unos cuantos días y para entonces espera estar plenamente recuperada. Si bien, el pasado jueves, en esa visita a ‘El Hormiguero’ de la que antes hablábamos, no evitar revelar algunos detalles de su esperado vestido para la retransmisión junto a Alberto Chicote un año más.

Cristina Pedroche dio una pista fundamental. «A ver el material es un poco obvio que Josie y yo huimos de la tela, tela no es, no es textil como tal», avanzó Pedroche sobre su atuendo. Desde luego con esas pinceladas que ofreció, resulta que nuevamente no va a dejar indiferente la noche del 31 de diciembre.

Aunque con este próximo Fin de Año cumple diez años como presentadora de las Campanadas, Cristina Pedroche no oculta tampoco sus nervios. «Un año más por estas fechas ya estoy muy nerviosa. Es verdad que este año lo estoy más. Necesito que todo salga bien. Eso no quiere decir que cuente con que el vestido y la propuesta os guste a todos, ya sé que eso es imposible. Para mí triunfar esa noche es salir de la Puerta del Sol con la cabeza bien alta sabiendo que lo he dado todo, orgullosa por mi trabajo y por mi equipo. Eso es lo único que necesito, aunque reconozco que este año el vestido es tan especial que lo mismo sí que os gusta a todos», escribió hace unos días en sus redes sociales oficiales.