Cristina Pedroche revela el detalle clave de su vestido para las Campanadas en ‘El Hormiguero’

‘El Hormiguero’ ha cerrado el año 2023 con una invitada muy especial. Cristina Pedroche acudió al programa de Pablo Motos justo antes de la pausa por navidades del programa, y a escasos días de su gran cita con Antena 3. La presentadora se encuentra en la recta final de las Campanadas 2023 y no ha podido evitar revelar algunos detalles de su esperado vestido para la retransmisión.

Cuando Pablo Motos anunció que Cristina Pedroche era la última invitada del año, todo el mundo pensó lo mismo. Nada mejor para cerrar un 2023 lleno de estrellas que contar con la protagonista indiscutible de la Navidad en Antena 3. La presentadora será de nuevo la encargada de despedir el año desde la Puerta del Sol junto a Alberto Chicote, y como ya es tradición, la expectación por su vestido no para de crecer. Es por eso que llegó al programa con los deberes hechos y no dejó a Motos sin un par de detalles en exclusiva sobre su próximo ‘gran outfit’.

Cristina Pedroche desvela detalles del vestido

Después de hablar sobre su maternidad recién estrenada, Cristina Pedroche se tuvo que enfrentar a la gran pregunta de la noche. Pablo Motos no tardó en preguntarle por el esperado vestido que lucirá esta Nochevieja en la Puerta del Sol. Y la invitada ya venía preparada. «A ver el material… es un poco obvio que Josie y yo huímos de la tela, tela no es, no es textil como tal«, confirmó la presentadora sobre un detalle clave de su próximo atuendo.

Pablo Motos y Cristina Pedroche en ‘El Hormiguero’

Ya sabíamos que la vallecana lucirá un color que hasta ahora no ha usado en las Campanadas, y en su visita a ‘El Hormiguero’ dejó claro que el material de este año será diferente. Y es que se trata de un vestido muy especial, del que fue dando pinceladas a lo largo de la entrevista.«Es verdad que este año hay que empezar pronto porque se tarda en poner todo en orden«, reveló Pedroche al presentador.

La colaboradora de ‘Zapeando’ contó que cada año quiere dejarlo todo listo cuanto antes, y que a menudo le dice que no, pero que este año será necesario debido a la complejidad del look. Aseguró también que ya ha ido dando pistas en los vídeos promocionales. «Ya he subido algún vídeo, la semana que viene subiré más y daré un pista«, confesó la comunicadora.

Cristina Pedroche aseguró que el vestido de este año, en pocas palabras «es vida», algo que despertó las especulaciones en plató. Las hormigas comenzaron a sugerir disparatados elementos en su oufit como musgo, peces y otros elementos vivos, pero no iban muy desencaminados. «El vestido está vivo, cuando yo me lo quite podrá seguir moviéndose», apuntó Pedroche en exclusiva.

El plan B de las Campanadas

Explicó también que, de suceder algo con el vestido que Josie y ella tienen planeado, no existe segunda opción para las Campanadas. «No hay plan B, es así, es un vestido y ya está. Si no hay vestido pues salgo en bata, en vaqueros», explicó la presentadora. También desveló que tras la gran noche, siempre se lleva el vestido con ella en una caja de grandes dimensiones.

Tendremos que esperar hasta el 31 para averiguar que traman Cristina Pedroche y su estilista para sorprendernos una Nochevieja más. Lo que queda claro tras la visita de Cristina Pedroche a ‘El Hormiguero’, es que este año su atuendo estará marcado por la naturaleza y los elementos vivos.