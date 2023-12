Cayetano Rivera emite esta firme réplica ante la entrevista de su hermano Fran en ‘De Viernes’

El drama familiar de los Rivera sigue generando titulares. Parece que la relación entre Cayetano Rivera y su hermano Francisco no está pasando por su mejor momento, mucho menos después de las últimos acontecimientos. El torero no ha dudado en pronunciarse tras las duras palabras de su hermano, que no le dejó bien parado en una reciente entrevista en ‘De Viernes’.

Francisco Rivera aprovechó su última entrevista para cargar contra su hermano Cayetano entre otras muchas personas. También tuvo tiempo para pronunciarse sobre Eugenia Martínez de Irujo, Isabel Pantoja y Carmina Ordóñez. Si bien, aunque el torero siempre ha sido muy cuidadoso a la hora de hablar sobre su vida privada, en una de sus recientes apariciones ha querido contestar a los ataques de su hermano.

Cayetano Rivera responde a su hermano

El drama familiar entre Cayetano Rivera y su hermano parece no hacer nada más que crecer. El diestro acudió a un concierto organizado por el festival ‘Starlite’ en Madrid, y los medios le preguntaron por su versión de los hechos. Fue ahí cuando el torero no dudó en sincerarse con Europa Press sobre las últimas palabras de su hermano y cómo está viviendo este desencuentro familiar.

«Me parece bien, si él se siente a gusto de esa manera, fenomenal», aseguró el torero sobre las palabras de su hermano. A su vez, reveló que no ha tenido la oportunidad de ver la entrevista que tanto ha dado que hablar. «No la he podido ver, sé que ha estado pero tampoco sé exactamente todo el contenido». Aun así, ha querido dejar claro qué puede tolerar y qué no de las palabras de su hermano.

El torero se puso serio cuando recordó las insinuaciones de Francisco Rivera sobre el juicio con Eugenia Martínez de Irujo. «Ese es un tema muy personal en el que además está mi sobrina por medio. Creo que cuanto menos se hable de ese tema mejor«, advirtió Rivera sobre el delicado tema que su hermano decidió mencionar en la polémica entrevista.

No obstante, Cayetano ha sido claro con respecto a la relación que tiene con sus hermanos. «Tengo la mejor relación que puedo tener con cada uno de ellos. La vida son muchas cosas, cada uno tiene que intentar vivir lo mejor que pueda intentando hacer el menor daño posible. Así nos han educado y nos lo han inculcado», explicó el torero.

Sin embargo, el diestro dejó entrever finalmente que su relación de hermanos no atraviesa actualmente el mejor de los momentos después de toda la tensión vivida. «Hay veces que nos llevamos mejor, peor, discutimos, no, lo normal de todas las familias. Creo que ahora mismo deberíamos hablar de la Navidad como algo más positivo, no intentar buscar o sacar problemas que pueda haber, que hay en todos los lados. Es una cuestión de remar», aseguró Rivera.