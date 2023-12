Avance semanal de ‘Salón de té La Moderna’: un gran secreto sale a la luz y una despedida

‘La Moderna‘ continuará esta semana su periplo en las sobremesas de TVE intentando hacerse un hueco en esta complicada franja junto a ‘La Promesa’. La serie protagonizada por Helena Ezquerro y Almagro San Miguel seguirá emitiéndose con normalidad esta semana a partir de las 16:30 horas.

En los últimos capítulos de ‘La Moderna’, pudimos ver como Matilde e Iñigo tratan de engañar a doña Carla para poder tener una relación a escondidas. Mientras la viuda de Morcuende quiere comprarle a don Fermín el salón de té. Por su parte, Emilio consigue un nuevo empleo en la corrala.

Pero si no puedes esperar más y quieres enterarte ya de lo que va a ocurrir en la serie de TVE, en El Televisero te traemos el avance más completo de lo que sucederá en los próximos capítulos de ‘La Moderna’ en la semana del 18 al 22 de diciembre. No te olvides que la ficción diaria se ofrece de lunes a viernes a partir de las 16:30 horas:

Capítulo 57 de ‘La Moderna’ – Lunes 18 de diciembre

Matilde pierde un broche en el apartamento de Íñigo. Don Fermín le cuenta a doña Carla que se sintió presionado por Aguirre, algo que no le gustará y le reprenderá señalando que las cosas se hacen como ella estipule. Y mientras tanto, su hermana Gabriela organiza un encuentro con la familia de Conrado, un joven de bien a quien ve como futurible para su hija Inés.

Lo que ella no sabe, es que las intenciones de su hija no son tan buenas como ella podría pensar, y en cuanto ella pueda, Inés se deshará de Conrado. En la corrala, Marta cree que es el momento de ponerse en contacto por carta con su madre, y por ello le pedirá a Luisa que le ayude a escribirla. Por último, tendremos la salida de Raimundo de la cárcel a la espera del juicio.

Capítulo 58 de ‘La Moderna’ – Martes 19 de diciembre

El inspector Ocampos quiere seguir reconstruyendo el caso, mientras Pablo Garcés ya busca un trabajo normal que le permita recobrar su vida. Algo que contrasta con la visión que tiene Raimundo de ella, empecinado en ver en la delincuencia su única salvación. Entre tanto, Matilde rechaza el ofrecimiento de Manuel de ir juntos a ver un espectáculo de zarzuela.

Y en el Salón de té, doña Carla no se rinde en su intento por hacerse dueña de La Moderna; Gabriela comprueba cómo su hija Inés ha desperdiciado la oportunidad de conocer más en profundidad a Conrado. Quien no parece desaprovechar el amor es Pietro, que tendrá una ensoñación en la que se declarará a Antonia. Por último, Cañete ve a Trini besándose con alguien en el callejón… ¡y ese alguien puede que sea Elías!

Capítulo 59 de ‘La Moderna’ – Miércoles 20 de diciembre

Manuel le pide a Carla a que deje en paz a Matilde y su familia a cambio de su silencio. Los asuntos de doña Carla de momento quedan en secreto, pues la intención de Manuel es la de marcharse de Madrid. Por lo tanto, el apuesto y amable inquilino de los Garcés empieza a sentir que sus horas en casa de esta familia, igual van llegando a su fin.

Mientras, en el salón de té, las malas formas de Miguel con Teresa han provocado que la encargada le cuente a Trini, que quiere hablar con don Salvador para conseguir el despido del librero. Y como no hay quien adueñe a Esperanza, prefiere ponerse unos zapatos que le van pequeños antes que dar la razón a sus compañeros.

Capítulo 60 – Jueves 21 de diciembre

Carla prosigue con sus intentos de quererle comprar ‘La Moderna’ a don Fermín. Mientras, Matilde le echa en cara a la propia Carla, que el sufrimiento de su hermano Pablo en prisión es únicamente por la tozudez de ella. Habrá más preocupaciones para los trabajadores de ‘La Moderna’, especialmente para Antonia, ya que Higinio querrá recuperar a su sobrina y volverá para llevársela a su casa.

La mala vida de Raimundo le hace que ahora al estar en libertad, compruebe cómo la gente no le recibe con el trato que a él le gustaría. Es quizás lo que le lleve a verse con una persona de su pasado, una persona que no contará con la aprobación de Emilio. Cañete finalmente comprobará como no es Elías la pareja sentimental de Trini, ¡y lo que sí verá es a ella saliendo en bata del dormitorio de la casa de Miguel!

Capítulo 61 – Viernes 22 de diciembre

¡Cañete descubre que Trini y Miguel están casados! Tras salir a la luz este gran secreto, esto hará que Trini tema por su puesto de trabajo. Laurita tendrá un nuevo pretendiente, el joven aristócrata Celso Maestre, quién sabe si le hará olvidar a Fernando Collado. Y hablando de relaciones, aunque Emilio haya salido de la cárcel, parece que no es el mejor momento para retomar su relación con Luisa.

Con otro quebradero de cabeza están ocupados Pietro y Antonia, que estudian cómo poder quitarse de encima a Higinio, y así con ello liberar a Marta. Por eso le tienden una emboscada para que le aprese la policía. El envite del triángulo que forman Carla, Íñigo y Matilde de momento se mantiene a la espera de que repartan cada uno una nueva mano.