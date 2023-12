Farolillo rojo con ‘La Promesa’ en TVE por su audiencia y esta es la explicación de peso

‘La Promesa‘ ha anotado este jueves, 14 de diciembre, uno de sus peores datos de los últimos meses casi al borde del unidígito. El capítulo 250 que La 1 de TVE ofreció bajó notablemente a un 10,2% de cuota de pantalla y 855 mil seguidores, es decir, se quedó bastante lejos del millón de espectadores que solía rebasar a diario.

No es discutible por tanto que el cambio que implementó la cadena pública a finales de septiembre ha mermado considerablemente el rendimiento de ‘La Promesa’. Pasó de emitirse de 16:30 a 17:30 horas -su horario primigenio- a hacerlo de 17:30 a 18:30 horas para dejar ese hueco a ‘La Moderna’. Estrategias de programación que a veces surten efecto y otras no, como es el caso.

Desde entonces la serie producida por Bambú ha ido perdiendo fuelle tangencialmente, no ostentando esa fidelidad extrema de la que antes podía presumir y sufriendo una caída en seguimiento sustancial. Lejos están el 13 o 14% que venía marcando con regularidad y los 1,1 o 1,2 millones de fieles en lineal.

En las últimas semanas, lo predominante es que ‘La Promesa’ esté por debajo de esa codiciada barrera del millón de televidentes y en torno al 10,5-11%. Aunque este jueves, como apuntábamos, las cifras empeoraron con un 10,2% de share a pesar de ser un capítulo muy trepidante con el secuestro de Catalina por parte de Jimena.

Así, la ficción de TVE no solo ha cedido el liderazgo que hasta hace poco poseía con asiduidad, sino que además cayó a tercera opción por detrás de ‘Pecado Original’ (10,7%) y ‘Y ahora Sonsoles’ (13,2%) y ‘TardeAR’ con Ana Rosa Quintana, que subió ligeramente a un 11%.

Algo que, sin duda, debería activar las alarmas. Y todo porque el público no se está adaptando como se esperaba a este nuevo horario. Sin pasar por alto tampoco las malas herencias que recibe de ‘La Moderna’, que no levanta cabeza de ninguna forma. Ayer firmó un pobre 7.4% de share y 658.000 espectadores. Este nuevo serial no ha conquistado a la audiencia y no parece que vaya a remontar tras casi tres meses en antena.

Avance de ‘La Promesa’ capítulo 251 – Viernes 15 de diciembre

Manuel regresa de un viaje que ha durado semanas y le reconoce a Jana que le ha servido para tomar las decisiones correctas respecto a su mujer. Los marqueses reciben a su hijo con frialdad: le echan en cara que les haya dejado con una Jimena enajenada; pero lejos de amilanarse Manuel les replica que es la Jimena con la que él lleva meses conviviendo.

Curro justifica ante su padre su cambio de decisión de no ir a estudiar al colegio inglés. Lorenzo lo acepta momentáneamente y le asegura a Cruz que tiene otras formas de librarse del muchacho.

Valentín, por fin, ayuda a Simona a escribir a su hijo diciéndole que todo va bien y que es bienvenido en La Promesa. Todos empiezan a echar de menos a Catalina, ya que nadie la ha visto en todo el día. Excepto Jimena, que la mantiene narcotizada en su dormitorio, y por fin se manifiestan sus planes para con su cuñada… Unos planes que ponen en peligro, no solo su seguridad, sino la de todo los habitantes de La Promesa.