Avance de ‘La Promesa’ del viernes 15 de diciembre con el regreso de este personaje

‘La Promesa’ es un polvorín con lo que ha hecho Jerónimo de Gamboa en el nuevo capítulo ofrecido por La 1 de TVE. Con muy malas artes se ha encargado de soltar una chispa en el reguero de gasolina que es ahora la mente de Jimena y esto ha provocado que la joven haya protagonizado un nuevo escándalo delante de Mr. Cavendish y de toda la familia.

Jimena ha perdido los papeles. Cruz se ha preocupado mucho y, al igual que Alonso, ha considerado que ha llegado el momento de alertar a sus padres, los duques de los Infantes. Sin embargo, una enajenada Jimena no está dispuesta a que eso pase y, entretanto, ha secuestrado a Catalina quién sabe con qué intenciones.

Por su parte, Mr. Cavendish ha empezado a dudar de que La Promesa sea el lugar ideal para un negocio tan sensible como el tráfico de armamento. Ya no solo por el estado de Jimena, sino por la presencia del sargento Funes por el palacio. Pero gracias a la insistencia de Pelayo termina por convencerse de que hay que seguir adelante con los planes.

Jana ha sido testigo de una escena en la que Alonso trata a Curro como si fuera su hijo. Una pillada que hace plantearse si su hermano le está ocultando algo. En ese sentido, la marquesa también es consciente de la cercanía entre su marido y su sobrino y ha apremiado a Lorenzo para que se libre del muchacho y le saque de La Promesa cuanto antes.

El Sargento Funes da el caso de la muerte del padre de Petra y Feliciano por cerrado. Esto supone un gran alivio para los dos, pero no parece propiciar un acercamiento entre ellos. Rómulo ha animado a Salvador a que se sincere con María Fernández y le confiese sus sentimientos, pero éste no se atreve. Y María Fernández ha tenido que aclarar las cosas nuevamente con Valentín. Su corazón no es para él.

Con todo, el serial de TVE encara unos próximos episodios muy interesantes para los espectadores. Y a quienes no pueden esperar a la emisión del siguiente capítulo, en El Televisero ofrecemos un avance de lo que deparará en ‘La Promesa’ en la entrega de mañana viernes, 15 de diciembre.

Avance de ‘La Promesa’ capítulo 251 – Viernes 15 de diciembre

Manuel regresa de un viaje que ha durado semanas y le reconoce a Jana que le ha servido para tomar las decisiones correctas respecto a su mujer. Los marqueses reciben a su hijo con frialdad: le echan en cara que les haya dejado con una Jimena enajenada; pero lejos de amilanarse Manuel les replica que es la Jimena con la que él lleva meses conviviendo.

Curro justifica ante su padre su cambio de decisión de no ir a estudiar al colegio inglés. Lorenzo lo acepta momentáneamente y le asegura a Cruz que tiene otras formas de librarse del muchacho.

Valentín, por fin, ayuda a Simona a escribir a su hijo diciéndole que todo va bien y que es bienvenido en La Promesa. Todos empiezan a echar de menos a Catalina, ya que nadie la ha visto en todo el día. Excepto Jimena, que la mantiene narcotizada en su dormitorio, y por fin se manifiestan sus planes para con su cuñada… Unos planes que ponen en peligro, no solo su seguridad, sino la de todo los habitantes de La Promesa.