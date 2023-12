Avance ‘Hermanos’, capítulos del 4 y 5 de diciembre: El atropello a Akif y el complot a Sengül

Antena 3 continúa emitiendo nuevos capítulos de la exitosa ‘Hermanos‘ este lunes 4 y martes 5 de diciembre en el prime time a partir de las 22:40 horas tras ser líder de la noche en sus dos días de emisión.

En el último capítulo de ‘Hermanos’, Yasmin se sentía culpable por haber mentido en su declaración para proteger a su madre y por eso se disculpó con Ömer en el colegio. Pero él no se creía a su hermana y le dice que hasta que no cuente toda la verdad a la policía él no volverá a acercarse a ella.

Por otro lado, Ayla y Gönül continuaron planeando la forma de hundir a Sengül. En esta ocasión, la madre de Berk contactó con un primo de una amiga de la tía de los Eren para incitarla a invertir en un negocio de aceite de oliva. Por ahora, Sengül ha ganado mucho dinero, pero Ayla está convencida de que su codicia le hará perderlo todo.

Asimismo, vimos como Sevval fue la encargada de abrir los ojos a Suzan en ‘Hermanos’ con respecto a su marido. La madre de Sarp y Yasmin le enseñó la foto que tenía en el móvil de Akif y Nebahat besándose y eso hizo que Suzan se quedara a cuadros.

Sarp y Ömer volvieron a protagonizar un fuerte encontronazo, esta vez en plena calle. Harto de las indirectas de su hermano, el joven Eren le dijo delante de sus amigos que podría recuperar a Süsen si quisiese y la llamó por teléfono para demostrárselo.

Suzan se presentó furiosa en su casa después de descubrir que su marido le estaba siendo infiel con Nebahat pero Akif se lo negó todo y aseguró ser víctima de un complot. Pero Suzan no le creyó y le echó de casa.

Akif le recriminó a Şevval que rompiera el pacto que habían hecho, por lo que le aseguró que se vengaría denunciándola a la policía mostrándoles la grabación que demostraba que fue la que secuestró a la señora Sevgi. Finalmente, la mujer de Ahmet no lo dudó y terminó atropellando a Akif, que se quedaba tirado en el suelo.

¿Pero qué va a pasar durante toda esta semana en ‘Hermanos’? En El Televisero te contamos la sinopsis de los nuevos capítulos que Antena 3 emite este lunes 4 y martes 5 de diciembre:

Avance semanal de ‘Hermanos’

Şevval le reveló a Suzan que Akif le estaba siendo infiel con Nebahat y ella decide echarle de casa cansada de sus mentiras y traiciones. Akif entonces se enfrentó a Şevval y consiguió grabar con el móvil su confesión diciendo que encerró a la señora Sevgi.

Tras ello, Akif cogió una moto prestada para ir a la policía a denunciarla. Con lo que no contaba es que ella le iba a atropellar. Así, en el capítulo de ‘Hermanos’ del lunes veremos a Akif tirado en el suelo.

El empresario pide que llamen a una ambulancia porque no siente las piernas. Mientras Sevval se preocupa únicamente por coger el móvil para borrar el vídeo. Finalmente, Akif sobrevivirá y será trasladado al hospital.

Por otro lado, Sengül seguirá cegada por el dinero y seguirá invirtiendo en el negocio del aceite creyendo que va a ganar una fortuna sin saber que todo forma parte de un plan de Ayla para acabar con ella.

Además, Süsen estará cada vez más decepcionada con Ömer, pero en el fondo no es capaz de olvidarlo.