Ana Guerra felicita a los Javis por ‘La Mesías’ y le dan un corte inesperado y de los gordos

‘La Mesías‘, la ficción de los Javis (Javier Calvo y Javier Ambrossi) fue la gran triunfadora de la vigésimo novena edición de los Premio Forqué, pues fue galardonada como la mejor serie del año. Ana Guerra les felicitó en la alfombra roja por el éxito de crítica de este nuevo proyecto, pero tal vez no se llevó la respuesta deseada.

Los Javis se dieron un baño de masas en la alfombra roja y, además, dieron mucho juego como siempre nos tienen acostumbrados. Mientras atendían a los medios de comunicación que estaban cubriendo el evento, la cantante se acercó a ellos para darles su enhorabuena. «Felicidades chicos», exclamó.

En este momento, Javier Calvo le asestó un grueso corte que le dejó con cara de circunstancia. «Yo tengo una pregunta. ¿Por qué últimamente estás en todos los lados?», le espetó, pues no entendían qué hacía también en los Forqué si no tenía nada que promocionar.

«¿Y tú?», le replicó con vehemencia Ana Guerra. «Yo sí, pero porque estoy de promoción de una serie», le rebatió Javier Calvo. «Y yo homenajeando a Concha Velasco», afirmó ella para dejarles claro a Los Javis que su presencia estaba más que justificada. Efectivamente, estuvo interpretando La chica Yeyé.

Además, para distensionar ese encuentro, los Javis también destacaron frente a ella lo gracioso que era que la prensa le preguntara por variopintos temas de la actualidad del corazón y que ella no tuviera ni idea de absolutamente nada. «He visto que no te enteras de nada, es increíble», le soltó Javier Calvo.

«Le preguntaban por la ruptura de Aitana (con Yatra) o por un torero y ella decía: ‘¿pero de qué me estáis hablando?'». «Si es que no me entero de nada», admitió Ana Guerra mientras se despedía de ellos rápidamente. La escena en cuestión se ha hecho viral con más de un millón de visualizaciones y miles de interacciones.