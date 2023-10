Los Javis dicen lo que piensan de Sonsoles en su cara y ella no da crédito: «Es muy fuerte»

Los Javis, Javier Ambrossi y Javier Calvo, han acudido por primera vez al plató de ‘Y ahora Sonsoles’ este viernes para promocionar ‘La Mesías’, la nueva serie que han creado para Movistar Plus+. Una ficción que está dando bastante que hablar tras los primeros capítulos que ya hay disponibles en la plataforma.

«Qué ganas teníamos de recibiros todo el rato porque es que este equipo es fan total de Los Javis», les ha dicho Sonsoles Ónega mientras les recibía con un caluroso abrazo. En ese momento, Javier Ambrossi ha hecho una confesión frente a la presentadora que le ha dejado totalmente impresionada.

«Y nosotros somos fans de lo que hacéis. No hay día que yo me pierda tu programa aunque sea que llegue tardísimo a casa», ha desvelado Ambrossi. «Se lo pone para atrás», ha dado fe Javier Calvo. «Me lo pongo en Atresplayer, lo rebobino, me lo pongo y lo vuelvo a ver. Creo que hemos visto todos y cada uno de los programas que habéis hecho», han asegurado.

«Es muy fuerte, por favor», ha reaccionado una Sonsoles Ónega incrédula ante esa revelación personal. «Cenamos con vosotros todas las noches», han perjurado Los Javis. «Igual es porque damos argumentos para series y para cosas en las historias que contamos en la vida», ha apuntado la periodista de Antena 3.

«Hay mucho salseo, muchas cosas interesantes, mucha actualidad que es muy importante», ha ensalzado Javier Calvo respecto a los ingredientes por los que están enganchados al programa. Aunque el mayor piropo a Sonsoles lo lanzaba Javier Ambrossi: «Y, sobre todo, tu manera de abordar todo, me gusta».

Al hilo, Los Javis han recordado la entrevista que le hizo a Paulina Rubio hace meses y que dio lugar a momentos realmente surrealistas. «Tú has tenido momentos míticos en este programa. Por ejemplo, una entrevista con Paulina Rubio. Eso fue historia de España», han comentado.

Por otro lado, la pareja de cineastas ha defendido por qué para ellos es tan importante la televisión. «La actualidad y los testimonios de la gente te ayudan a dialogar a los personajes. Hay mucho creador y mucho director que mira a la televisión por encima del hombro, y muchas veces te da muchas herramientas para dialogar y para construir. La tele, el cine y las series son parte de un mismo lenguaje», ha destacado Javier Ambrossi.