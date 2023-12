Ana Guerra desvela cómo es su verdadera relación con Aitana y confirma lo sospechado

Este miércoles 20 de diciembre ‘Y ahora Sonsoles’ ha entrevistado a Ana Guerra con motivo del lanzamiento de su nuevo EP, ‘Érase una vez’. Se trata de la primera parte de los dos que van a componer su nuevo proyecto. Sin embargo, y como cabía esperar, la canaria también ha hablado de otros muchos temas, como su próxima boda con Víctor Elías y su relación con Aitana.

Sobre su enlace con el actor y músico, Ana Guerra reconoce que todavía no logra asimilarlo: «Cuando os referís a él, yo digo mi novio y me corrigen diciendo mi prometido. Se me olvida·, reconoce, entre risas. Además, ha vuelto a dejar claro que los reyes Felipe y Letizia están invitados a la ceremonia. Y es que Víctor es primo segundo de la reina, por lo que la invitación de la boda llegará a Zarzuela. Que asistan o no ya es otra historia. «Yo no les conozco personalmente, pero me gustaría mucho”, ha confesado la cantante.

El dardo de Ana Guerra a la prensa por su relación con Aitana

En cuanto a su último encuentro con Aitana, en Los40 Music Awards, el reportero del magacín vespertino de Antena 3 le ha preguntado por el abrazo que ambas se dieron. Un momento que no salió en ningún medio de comunicación. Ha sido entonces cuando la exconcursante de ‘OT 2017’ ha lanzado un dardo a la prensa.

«Me parece muy curioso que se nos enfrenta muchas veces y me encanta que hayas dicho lo del abrazo. Porque lo grabó la prensa y nadie lo sacó», ha comentado Ana Guerra, visiblemente molesta. «Nosotras nos dimos cuenta de que todas las cámaras se giraron y nos pareció raro que nadie lo sacara», añadió.

De esta forma ha vuelto a dejar claro que no tiene ningún problema con Aitana y confirma lo sospechado, que todo son rumores infundados: «Cuando nos vemos es como si no hubiera pasado el tiempo, y eso es lo bonito». De hecho, tanto la catalana como el resto de sus compañeros de ‘OT 2017’ están invitados a su boda con Víctor Elías.

Por último, Ana Guerra también ha sido preguntada por el emotivo homenaje que le hizo a Concha Velasco en los Premios Forqué. Un momento que la cantante vivió con cierto nerviosismo: «Fue una responsabilidad enorme, pero en el momento en el que me lo dijeron me dio mucho miedo».