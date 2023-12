‘Amar es para siempre’: Avance semanal con un gran escándalo en Nochevieja y un descubrimiento

‘Amar es para siempre‘ sufrirá también un parón en su emisión este lunes 25 de diciembre con motivo del festivo por ser el día de Navidad. No obstante, la ficción volverá a Antena 3 el martes 26 y ofrecerá cuatro nuevos capítulos en su horario habitual esta próxima semana.

Cabe recordar que la serie diaria afronta ya su temporada final en Atresmedia pues dejará su franja en las sobremesas al nuevo serial ‘Sueños de libertad‘, previsiblemente en el mes de marzo de 2024 tras lanzar su primer tráiler.

En los últimos capítulos de ‘Amar es para siempre’ vimos como los Gómez recibieran una mala sorpresa por Nochebuena con el regreso de Arnau, el ex marido de Lola.

También coincidiendo con las navidades, Malena decidía volver a casa tras huir después de descubrir que Lola es su verdadera madre. Eso sí, parece que la joven no está dispuesta a hablar con su familia.

¿Pero qué va a pasar durante toda la próxima semana en la serie protagonizada por Itziar Miranda, Manu Baqueiro, Anabel Alonso, entre otros? Pues si no puedes esperar, en El Televisero te avanzamos las tramas más importantes de todos los capítulos de ‘Amar es para siempre’ del 26 al 29 de diciembre que se emite en Antena 3 a las 15:45 horas:

Capítulo 2778 de ‘Amar es para siempre’ – Martes 26 de diciembre

Gala y Quintero logran localizar al padre de Gonzalo. Sin embargo, el hombre se niega a colaborar y niega que su hijo se suicidara. Paralelamente, Quintero intentará dar rienda suelta a su pasión con Silvia pese a la presencia de Benigna.

Mientras, Elena y Federico tratarán de hacer que Malena se vuelva a sentir integrada en la familia después de que descubriera que su verdadera madre es Lola.

Por su lado, Lola acepta reunirse en secreto con su ex marido, Arnau, que ha aparecido por sorpresa en Madrid e irrumpió por sorpresa en plena cena de Nochebuena. Tras conocer sus verdaderas intenciones se quedará atónita. Él le pedirá a su ex mujer una nueva oportunidad como pareja. Pero Lola se niega en rotundo a volver con él.

El encuentro a escondidas de Lola y Arnau no le hará ninguna gracia a Marcelino. El dueño del Asturiano se molestará con su hija al saber que ha vuelto a verse con su ex marido.

Por otra parte, Peñalara ablanda el corazón de Benigna al contarle que pasó la Nochebuena con su anciano padre. Y finalmente, Alicia presionará a Victoria con la nueva colección.

Capítulo 2779 de ‘Amar es para siempre’ – Miércoles 27 de diciembre

Manolita descubre que Arnau les ha mentido. El ex marido de su hija Lola les ha engañado al decirles que su madre había muerto recientemente. Sin embargo, la realidad es que la mujer murió hace tres meses.

Por su parte, Lola decide ocultarle a Román que su ex Arnau ha regresado a Madrid y que ha mantenido un encuentro secreto con él. Y es que no quiere que la vuelta de su ex pareja empañe su relación con Román.

Asimismo, después de que Malena se enterara de que Lola es su verdadera madre, Elena y Federico están intentando que todo vuelva a la normalidad. Por ello, Elena le pedirá a Victoria que no intente ponerle en contra de su hermana.

Por otro lado, Crespo tantea a Sofía para tratar de saber si ha pasado página con respecto a la muerte de Ester o si sigue dándole vueltas a todo. Mientras, Claudia reclama una subida salarial al descubrir sus injustas condiciones

Por último, Benigna descubre que Peñalara dejó solo a su padre en la residencia durante la Nochebuena. Algo que no le hará ninguna gracia.

Capítulo 2780 – Jueves 28 de diciembre

Benigna abre los ojos definitivamente con respecto a la relación de Quintero y Silvia. Lo hace después de mantener una charla con Visi y Sebas y de que estos ayuden a su amiga.

Después de que Claudia pidiera un aumento de sueldo, Román insta a su padre Federico a que acceda a hacerlo y el hombre termina aceptando. Todo a espaldas de Elena.

Por su parte, Isidro sigue en sus trece para ganarse a Alicia mientras Rafa le descubre las verdaderas intenciones que tiene Crespo. Paralelamente, Crespo, empieza a notar la fragilidad de Federico tras ser testigo de las tensiones matrimoniales.

Mientras, Peñalara conseguirá conmover a Benigna al sincerarse con ella y contarle todo lo que guardaba en su interior.

Finalmente, Claudia motiva a Malena para que se acerque a Lola. La joven sorprenderá a Lola, que está muy afectada tras mantener un nuevo encuentro con su ex Arnau.

Capítulo 2781 – Viernes 29 de diciembre

El barrio se prepara para vivir la última noche de 1982 y dar la bienvenida a 1983. Una Nochevieja que llega con todos los personajes revolucionados y con preocupaciones.

Malena generará un auténtico escándalo en su casa entre sus padres y abuelos al invitar a Lola a la cena de Nochevieja después de haberla encontrado disgustada tras mantener un encuentro con Arnau.

Asimismo, se produce un gran descubrimiento: Román decide no callar más y le revela a Victoria que Chimo es hijo de Federico y que por tanto es su hermano. Paralelamente, Victoria comienza a dudar de su alianza con Alicia.

Por su lado, Gala optará por mentirle a Carlos al decirle que hay esperanzas en su caso y podría salir de la cárcel tras ser detenido cuando trataba de huir con ella con documentación falsa.

Mientras Sofía hace nuevos avances hacia Crespo, Alicia empezará a mostrar interés en Isidro. Finalmente, Benigna y Peñalara aparcan aún más sus diferencias.