Álex Caniggia clama lo que casi todos piensan de Laura Bozzo, la gran decepción de ‘GH VIP’

Álex Caniggia se ha convertido en uno de los protagonistas del decimocuarto debate de ‘GH VIP‘. Tras su expulsión disciplinaria, el exconcursante ha vuelto a la casa de Guadalix en calidad de jefe de campaña de Laura Bozzo. Junto a la peruana han regalado uno de los momentazos de la noche debido a su reencuentro. Además del cariño, Álex ha sorprendido con la reprimenda que le ha arreado a Laura Bozzo.

Todo ha comenzado cuando Ion Aramendi le ha preguntado si iba a reprender a su íntima amiga: «Obviamente le voy a decir lo que pienso a Laura y a Naomi. Igual no tengo nada en contra de Naomi ni nada, obviamente le voy a decir a Laura que la estuvo cagando mucho. Mira que le dije «no la cagues Laura», pero bueno como es Laura la caga y como es ella, la caga».

En ese momento, Jessica Bueno ha intervenido para recordar las críticas palabras que Naomi tuvo con Laura: «¿Y lo de eso que es tu clon no le vas a decir nada?». «Yo le voy a decir todo bien cara a cara y tranquilo. No juego por nada, solo para que gane Laura», ha declarado el argentino. Dicho y hecho puesto que durante su reencuentro con la finalista los dos se han mostrado especialmente ilusionados.

El sonado cara a cara entre Álex Caniggia y Laura Bozzo

A pesar de ello y tal y como había advertido con anterioridad, Álex Caniggia se ha reencontrado con Laura en un cara a cara marcado por la emoción, pero también por los reproches en clave de humor. «La cagaste. Cagada tras cagada tras cagada… Vos siempre cagándola, después vuelves a ser vos».

No todo han sido reproches, sino que el argentino ha vuelto a comprometerse con su íntima amiga: «Laura, mi siamesa, con sus cagadas y no cagadas, es ella. Desde el minuto uno ha dado contenido: alegría, tristeza, subidones, para abajo también, pero es ella tal cual la ves y no va con mala leche, que eso es lo importante».