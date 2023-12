Aitana habla más claro que nunca tras su ruptura con Sebastián Yatra y la causa de sus lágrimas

Este martes 5 de diciembre, Aitana ha hecho su tercer sold out en 2023 en el Wizink Center de Madrid. En el primer concierto que hizo en dicho recinto este año, el pasado mes de noviembre, recibió el apoyo de Sebastián Yatra. Algo que no ha ocurrido en esta ocasión, pues hace una semana que el colombiano confirmaba su ruptura con la catalana.

Por lo tanto era el primer concierto en nuestro país tras hacerse pública la separación de una de las parejas del 2023. La expectación era máxima por saber si, en algún momento, la cantante se referiría a este duro momento personal que atraviesa. Y, en efecto, lo hizo. Como es habitual en sus shows, Aitana se sinceró con todos sus seguidores.

Visiblemente emocionada, la ex concursante de ‘OT 2017’ reconoció que este año que está a punto de acabar ha sido un año «precioso». Un 2023 en el que ha estado rodeada de «la gente que quiere» y en que ha disfrutado de grandes viajes. «Un año realmente muy bonito que me llevo para siempre en mi corazón. Pero también tengo que decir que ha sido uno de los más duros. Supongo que el contraste es también lo bonito», confesó ante su público congregado en el concierto.

Aitana ‘desnuda’ su estado actual: «Ha sido uno de mis años más duros»

Y es que, aunque a nivel profesional ha seguido cosechando éxitos, en su vida personal ha vivido dos rupturas en muy poco tiempo. Terminaba el 2022 anunciando su separación del actor Miguel Bernardeau. Poco después comenzaba su relación con Sebastián Yatra, y terminará el 2023 de nuevo soltera. No obstante, Aitana reconoce estar «muy agradecida de todo lo que vivo, de estar encima de este escenario, de tener 24 años y ser una mujer empoderada y que puede salir adelante. Me siento muy orgullosa de mí». Eso sí, concluyó su alegato con un «¡que se venga ya, por Dios, el 2024!».

En otro momento del concierto, la catalana también confesó que su estado anímico no es el mejor en estos momentos, como así reconoció también, entre lágrimas, en su show en el Movistar Arena de Bogotá (Colombia). «Voy a seros completamente realista. Yo, al final, estoy todo el tiempo de cara al público y muchas veces te dicen ‘estate quieta, estate arriba’ y ya sabéis que yo quiero estar lo más arriba que pueda siempre por vosotros. Porque vosotros habéis pagado una entrada para venir y disfrutar, pero creo que es muy bonito también decir cómo uno está y cómo uno se siente», ha asegurado en su concierto en la capital.

Para terminar, Aitana se mostró muy optimista: «Yo siempre lo digo, hay días mejores y días peores y estoy muy feliz de estar aquí con todos vosotros. Pero a mí me gusta llorar, lloro mucho y soy muy real y transparente con mis emociones. No me las guardo, no me las callo, porque así soy yo. Y me está gustando mucho llorar bailando también».