Ágatha Ruiz de la Prada, cuarta concursante oficial de ‘Bailando con las estrellas’ en Telecinco

El casting de ‘Bailando con las estrellas‘ va cogiendo forma en Telecinco. Ya son cuatro los concursantes confirmados por la cadena de los 13 que formarán el elenco de celebritys que se atreverán a demostrar sus dotes como bailarines en este programa que llegará a la cadena el próximo 13 de enero.

La cuarta concursante confirmada por Telecinco para este nuevo formato que conducirán Jesús Vázquez y Valeria Mazza y que produce Bulldog TV (‘Supervivientes’) es Ágatha Ruiz de la Prada, que ya había sido adelantada por Algo Pasa TV.

Así, ‘¡De Viernes!’ ha confirmado el fichaje de Ágatha Ruiz de la Prada por la que es una de las grandes apuestas de Mediaset en el ámbito del entretenimiento para este comienzo de 2024. La diseñadora se suma así al casting en el que ya estaban confirmados el ex futbolista Miguel Torres, la cantante Mala Rodríguez y Elena Tablada.

Ágatha Ruiz de la Prada, confirmada para ‘Bailando con las estrellas’

Ágatha Ruiz de la Prada suma así un nuevo reto en televisión después de haber participado en la primera edición de ‘El desafío’ así como en otros concursos como ‘El juego de los anillos’ o ‘La última cena’. Además, en los últimos años ha participado en ‘Sálvame Fashion Week’ y ha dado numerosas entrevistas al ‘Deluxe’.

«Estoy aterrada. No digáis que no soy valiente. Siempre he querido bailar pero no sé bailar. Tengo mala memoria, mal oído y mala coordinación, pero en fin lo voy a dar todo», confiesa Ágatha en su vídeo de presentación.

Asimismo, la que fuera pareja de Pedro J. Ramírez deja claro que tras su separación le cogió el gusto al baile. «Cuando me divorcié, me dio por bailar y me lo pasé genial bailando. Creo que es muy liberador. Me conviene mucho este programa, lo que no me conviene es que me de un ataque de vergüenza», añadía.