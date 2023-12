A Miguel Ángel Muñoz le mencionan la polémica de ‘El Hormiguero’ y su respuesta es tajante

Los últimos programas de ‘El Hormiguero’ han generado mucha polémica en redes sociales. Han sido muchos los que han criticado el programa presentado por Pablo Motos por sus comentarios o los de sus invitados. Tantos, que incluso uno de sus invitados VIP, Miguel Ángel Muñoz, se ha pronunciado al respecto. El bailarín ha querido dejar clara su posición.

El ganador de ‘Masterchef Celebrity’ ha acudido al programa de Antena 3 en innumerables ocasiones. Tanto, que es uno de los invitados que pertenece al club platino. Por eso, cuando le han preguntado por su opinión sobre los últimos momentos virales del programa, el actor no ha podido quedarse al margen. En una reciente entrevista, Muñoz ha dejado claro lo que opina del programa.

Miguel Ángel Muñoz se moja sobre ‘El Hormiguero’

El programa de Pablo Motos ha protagonizado sonados momentos durante las últimas semanas, todos llenos de controversia. Ya sea el desafortunado comentario de Jorge Martín, la peculiar reflexión sobre el humor de Alfonso Guerra o el discurso de Motos sobre la censura. Es por eso que, un medio preguntó a Miguel Ángel Muñoz cómo está viviendo toda ese repercusión siendo tan amigo del formato.

«Sobre las polémicas… Pues es que yo soy muy poco de meterme en polémicas y, sobre todo, no te voy a hablar de las que no son mías«, explicó el balarín cuando le preguntaron por su opinión. A su vez, aseguró que no suele seguir el programa ni lo que se comenta en redes. «Además, no estoy muy al tanto. Cuando voy yo, sí que me entero de lo que se dice, no en redes y demás… Pero si no, no estoy tan al tanto«, sentenció Muñoz.

El invitado platino de ‘El Hormiguero’ optó por quedarse a un lado e la polémica y no comentar ninguna de las meteduras de pata de Pablo Motos a lo largo de las últimas semanas. En parte por «no estar al tanto» de las mismas, o tal vez por su aparente amistad con el presentador, a quien visita con mucha más frecuencia que el resto de los invitados.