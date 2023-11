Terelu Campos dice ‘hasta aquí’ en ‘Mañaneros’ por las burlas sobre su pasado

Terelu Campos ha dicho basta. La colaboradora, que tras el final de ‘Sálvame’ ha vuelto a la televisión de la mano de TVE y ‘Mañaneros’, se ha cansado de las bromas por un ‘meme’ que le ha perseguido durante años. Este jueves 9 de noviembre, durante la tertulia del magacín matinal presentado por Jaime Cantizano, ha manifestado su hartazgo.

‘Mañaneros’ arrancaba el programa de una forma algo diferente, ya que el equipo del magacín de La 1 recibía una sorpresa relacionada con el tema que iban a abordar. Por tal motivo, el presentador se colocaba la chaqueta y salía al exterior del plató para reencontrarse con todos sus colaboradores que lo esperaban sentados alrededor de diversas mesas listos para desayunar.

«¿Estáis servidos?», les preguntaba Jaime Cantizano. Al ser respondido negativamente, el comunicador empezaba a repartir churros con chocolate a todos ellos. Una de las primeras mesas que recibió el desayuno fue la de Terelu Campos, y como era de esperar, la colaboradora tuvo que soportar las bromas de sus compañeros.

Terelu Campos, «cansada» del ‘meme’ comiéndose una porra

«Terelu, como a ti te gusta», le espetó un tertuliano, ironizando con el viralizado ‘meme’ de la periodista comiéndose una porra en el docureality de ‘Las Campos’. Mientras que a otro se le escuchaba decir: «Terelu ya está haciendo la digestión». En ese momento, Jaime Cantizano detuvo a sus compañeros para hacer un apunte sobre la famosa escena de Terelu Campos.

El presentador dejó claro que «Terelu está cansada ya de la bromita». A lo que ella añadió: «Sobre todo porque me comí una porra y, de hecho, se lió y nunca lo entendí porque si fuera una consumidora habitual, pues bueno. Que me gustan, pero no lo hago habitualmente, entre otras cosas porque no tengo nada cerca de mi casa. A lo mejor lo haría si tuviera algo cerca de mi casa, pero no es el caso».

De esta forma, la hija de María Teresa Campos mostró su hartazgo con el ‘meme’ que la lleva acompañando durante años. Y dejó claro que no es una consumidora habitual de porras, como todo el mundo se piensa.