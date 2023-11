Telecinco orquesta un especial de ‘Got Talent’ como una de sus grandes bazas en Navidad

Telecinco sigue trabajando en su programación navideña que contará con sus habituales galas de Nochebuena y Nochevieja, que este año estarán presentadas por Christian Gálvez y Verónica Dulanto. Pero además la cadena ha encargado a Fremantle una gala especial de ‘Got Talent España’.

Así, tras haber grabado las tradicionales galas que se emitirán la noche del 24 y del 31 de diciembre y que de nuevo han estado producidas por Fremantle; ahora la productora tendrá que producir una tercera gala para estas fechas tan señaladas.

Según avanza El Confi TV, Telecinco apostará este año por una gala especial de ‘Got Talent España’ para el día de Reyes. Así, aprovechando que esta novena edición del talent presentado por Santi Millán se ha emitido en el prime time del sábado, la cadena de Mediaset pretende celebrar el día de Reyes con toda la familia con una gala muy especial de su talent show estrella.

Esta gala temática de ‘Got Talent España’ llegará para tomar el relevo del especial de ‘Mediafest Night Fever’ que emitió el año pasado. Un programa que resultó un auténtico fiasco al anotar un 7,8% y 795.000 espectadores frente a la Gala de Reyes de ‘Tu cara me suena’ en Antena 3, que este año se desconoce si repetirá.

La intención es que junto a Santi Millán participe el jurado actual del programa. Es decir, Risto Mejide, Edurne, Paula Echevarría y Florentino Fernández. No obstante, tampoco se descarta que pueda haber algún cambio o algún invitado especial.

Cabe decir que esta no será la primera vez que ‘Got Talent España’ cuente con algún especial durante las navidades. En 2018, Telecinco ofreció dos especiales del talent show tanto en Nochebuena como en Nochevieja ocupando el hueco de sus habituales galas. No obstante, estas galas no contaron con el favor de la audiencia.