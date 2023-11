Susanna Griso clama alto lo que piensa de la amnistía y deja una frase sentenciadora

El debate de la amnistía llegó a ‘Espejo Público’ este miércoles. Con la primera sesión de investidura de Pedro Sánchez en marcha, Susanna Griso no pudo evitar opinar sobre el acuerdo que garantizará los 7 votos de Junts necesarios para poder gobernar. Cuando salió este tema en plató, la presentadora del programa de Antena 3 no dudó en soltar un contundente mensaje dirigido al Gobierno.

El programa arrancó con una conexión en directo a la portavoz del Gobierno en funciones, Isabel Rodríguez. Nada más empezar, Griso fue directa al grano. «Eso de que Pedro Sánchez siempre cumple su palabra, no sé, ministra cómo lo va a defender usted«, espetó la presentadora. La portavoz intentó defenderse del discurso de Susanna Griso. «Yo también puedo dar algunos ejemplos, si me permite», insistió la política.

«Ministra, me puede usted seguir hablando de los logros del Gobierno, pero no es la pregunta que yo le hacía«, le reprochó Susanna Griso a su invitada. La presentadora no dudó en cortar su respuesta en la que enumeraba algunas de las promesas cumplidas por Sánchez. Fue entonces cuando se enzarzaron en una tensa discusión por la actitud del presidente con la amnistía.

Susanna Griso se endurece contra la amnistía

Susanna Griso e Isabel Rodríguez en ‘Espejo Público’

«Le puedo recordar todas las entrevistas que concedió durante la campaña electoral y siendo el candidato del PSOE, y aseguró por activa y por pasiva que la ley de amnistía no se iba a aprobar porque era inconstitucional», explicó la presentadora a la ministra de política territorial. «Democracia también es esto: que cuando uno no tiene mayoría absoluta tiene que hablar con diferentes», respondió Rodríguez.

«¿No es más honesto y coherente decir que se ha hecho la amnistía porque necesitan lo siete apoyos de Junts para ser investido?», preguntó de forma tajante Susanna Griso. Una vez la conversación quedó centrada en el tema, la presentadora fue clara. «Lo que es evidente es que estamos ante una quiebra de la convivencia en España», sentenció Griso en mitad de su conversación.

«Gracias a la acción de este Gobierno hoy en Cataluña estamos infinitamente mejor que en 2017», aseguró Isabel Rodríguez, que contestó a los ataques de la presentadora desde el Congreso de los Diputados. «Estamos ante manifestaciones masivas en las calles», apuntó Griso para más tarde zanjar la tensa entrevista antes de que comenzara la primera sesión del debate de investidura de Pedro Sánchez.