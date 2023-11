¿Qué sueldo podría cobrar Carlos Franganillo en Mediaset tras su marcha del ‘Telediario’ de TVE?

Mediaset desvelaba hace unos días uno de los grandes cambios de cara a los renovados ‘Informativos Telecinco’ del próximo año. Pedro Piqueras se despedirá del informativo de las noches y tomará el relevo Carlos Franganillo, hasta ahora, presentador de ‘Telediario 2’ en TVE. Según se ha filtrado, Mediaset habría puesto sobre la mesa del periodista una escandalosa cantidad de dinero que no ha podido rechazar.

«Si me voy de aquí no es por ninguna pega con RTVE. No tengo nada que recriminarle, sino todo lo contrario. Me habéis dado más de lo que podría soñar y me lo he pasado muy bien«, explicó el presentador en su despedida. Un adiós que se produce tras 15 años en la familia de la cadena pública. Ahora, se convierte en la nueva apuesta de Mediaset, que inicia un lavado de cara a sus informativos.

Su nueva cadena lo describe como «uno de los comunicadores más destacados de la información de nuestro país por su equilibrada combinación de cercanía y rigor y su estilo singular y didáctico para narrar la actualidad». Pero la gran pregunta es ¿Cuánto dinero han puesto en la mesa de Carlos Franganillo para llevarlo hasta Telecinco? La cifra no está confirmada oficialmente, pero han empezado las especulaciones.

Carlos Franganillo podría cobrar en Mediaset el triple de su sueldo en TVE

De acuerdo con los datos publicados por ‘El Debate’, el sueldo del periodista, que sustituirá a Pedro Piqueras, rondaría entre los 400.000 y 500.000 euros al año. Una cantidad de dinero que multiplicaría por tres el sueldo que recibía en el ‘Telediario’ de la cadena pública. Por lo que Mediaset habría apostado una gran cantidad de su presupuesto en este ‘fichaje bomba’.

Carlos Franganillo salta a ‘Informativos Telecinco’

El relevo entre los compañeros de profesión se produce además de manera amistosa. Ya que Pedro Piqueras, amigo del periodista, se encargó personalmente de convencer a Franganillo de que tomase su puesto al frente de ‘Informativos Telecinco’. La incorporación del nuevo integrante de Mediaset se producirá en Enero, mientras tanto, el periodista no presentará ‘Telediario 2’.

Si bien su sustituta actual en el espacio informativo de TVE es Ana Roldán, el casting para encontrar a su sucesor está ya abierto. Entre los nombres que resuenan como posibles nuevos presentadores se encuentran Oriol Nolis, antiguo director de RTVE en Cataluña, Marta Carazo, corresponsal en Bruselas de la cadena o Silvia Intxaurrondo, presentadora de ‘La Hora de la 1’.