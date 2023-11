Carlos Franganillo rompe su silencio ante su adiós a TVE y se despide de este sonado modo

Carlos Franganillo se ha presentando en la redacción del ‘Telediario’ de TVE este martes, 21 de noviembre, para despedirse presencialmente y con cercanía de quienes han sido sus compañeros, su equipo, durante estos cinco años al frente de la segunda edición del informativo de la cadena pública.

Una despedida que se produce tan solo 24 horas después de que se detonara la bomba televisiva del año y se hiciera oficial su inesperadísimo salto a Mediaset para liderar la nueva etapa de ‘Informativos Telecinco‘, que arrancará a partir de enero tras la jubilación de Pedro Piqueras a final de año y coincidiendo con el estreno de un nuevo y revolucionario plató adaptado a los nuevos tiempos.

La periodista de TVE M.J. Guerola ha sido la encargada de difundir ese emotivo adiós de Carlos Franganillo. «Para mí estar en RTVE ha sido un auténtico privilegio y estar con vosotros un lujo. El haber sido la cara, o haber estado poniendo la cara del trabajo que se hace en esta redacción. Para mí es realmente un honor inmenso, y quiero que lo sepáis», les ha dicho situado en mitad de la redacción y en el centro de un corrillo con los redactores.

«Si me voy de aquí no es por ninguna pega con RTVE. Al revés, no tengo nada que recriminarle, todo lo contrario. Me han dado, y me habéis dado, más de lo que podía soñar y me lo he pasado muy bien», ha querido aclarar el comunicador. «Yo he venido aquí como un niño a un parque de atracciones cada día, y aquí hay buenos compañeros, amigos, y gente que voy a considerar siempre parte de la familia», ha proseguido un Carlos Franganillo visiblemente conmovido por este triste punto y final.