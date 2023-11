Las redes prenden por este momento de Arturo Pérez-Reverte y Pablo Motos: «Asco y vergüenza»

Este miércoles fue el turno de Arturo Pérez-Reverte en ‘El Hormiguero’. El escritor se sentó con Pablo Motos para presentar su nueva novela ‘El problema final’. Aún así, el momento estrella de su paso por el programa fue sin duda cuando se mojó sobre política. El periodista no dudó en dejar bien claro lo que piensa de Pedro Sánchez, e incluso se declaró fan de él, en cierta manera.

«El nacionalismo y la religión son los dos cánceres de nuestra sociedad», expresó el invitado a Pablo Motos a mitad de la entrevista. Entonces, el presentador no perdió el tiempo. «¿Qué opinas sobre lo que ha hecho Sánchez con Puigdemont?». El autor de ‘El problema final’, no se lo pensó dos veces. «Estoy en contra de la amnistía, me parece mal», expresó el periodista. Fue ahí cuando se abrió la veda de opinar sobre el presidente del gobierno.

«Me parece un personaje fascinante», explicó Arturo Pérez-Reverte, cuando comenzó a hablar sobre Pedro Sánchez. «No lo dudo, eh», respondió Motos con una gran risa del público, que ya se veía venir donde iba a acabar la conversación. Sin embargo, las palabras del escritor fueron alejándose del sincero aprecio a una dura crítica al ejecutivo, que dejó sin palabras al presentador.

La sentencia de Arturo Pérez-Reverte a Sánchez

«Es un aventurado de la película, es un pistolero, es un asesino, es una persona que no repara…», apuntó Reverte, que comenzaba a revelar lo que de verdad piensa de Pedro Sánchez. «No ha leído un libro en su vida, estoy seguro de eso, o ha leído muy poco», continuó el periodista, que más tarde explicaría su crítica. Aseguró que lo considera un personaje envidiable por su carácter «maquiavélico».

«Tiene instinto político, es valiente, tenaz, no tiene escrúpulos ningunos«, aseguró Pérez Reverte, que lanzaba estas duras acusaciones en forma de cumplido. «Sabe que lo indultaron en las elecciones, está jugando de una manera inteligente con todos nosotros», aseguró el periodista al presentador, que lo escuchaba atento. Insistió en que será presidente todo el tiempo que quiera.

La opinión de @perezreverte sobre Pedro Sánchez y la amnistía #PérezReverteEH pic.twitter.com/y9sNt3qGlA — El Hormiguero (@El_Hormiguero) November 29, 2023

«Sánchez vendería a su madre, pero no la entrega, entrega a la nuestra en lugar de a la suya. Y nos convence de que es la suya la que ha entregado», apuntó Reverte, que aseguró que «para eso hay que valer». Llegado este punto de la entrevista, el escritor empezó a bromear sobre sus sentimientos hacia Sánchez. «El descaro, el cinismo… no hay un tipo como él, para bien o para mal, soy un fan», sentenció Arturo.

Para terminar su ronda de zascas al presidente del Gobierno, aseguró que de tener que asignarle un personaje en una novela, le pondría de «malo maquiavélico». «Son todos unos moñas. Va a estar el tiempo que quiera. Caerá solo, pero es imbatible, yo estoy fascinado con él.», señaló el periodista para terminar. Los espectadores no tardaron en dictar sentencia a las palabras del escritor en redes sociales.

