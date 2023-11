‘La Roca’ se ‘salvamiza’ ante lo que ha hecho con Carmen Lomana y Pilar Vidal en laSexta

Las espadas siguen en alto entre Carmen Lomana y Pilar Vidal. Todo comenzó el pasado 26 de octubre, cuando la periodista rompió a llorar en directo en ‘Espejo Público’ tras un cruel ataque de su compañera fuera de cámaras. Y es que, durante la reunión de escaleta del magacín de Antena 3, «me ha llamado gorda, que lo sepa toda España», explicó, entre lágrimas, Pilar Vidal.

Aunque la empresaria aseguraba que no lo había hecho adrede, la periodista no la creía: «Lo has hecho a propósito. A lo mejor no todas las mujeres de tu edad pueden tener tu cuerpo. Tú no sabes si detrás de cada persona que tiene sobrepeso hay un problema hormonal, salud mental o de medicación. Entonces, como tú no lo sabes, porque vives en tus mundos de yupi, mejor cállate», le espetó la periodista.

Apenas unos días después, Carmen Lomana se justificaba en sus redes sociales, donde publicaba un vídeo dejando claro que no lo había hecho aposta. «Tengo que explicar lo que pasó, porque con esto lo estoy pasando mal. Ni te dejan desmentir una mentira, porque siguen dale que dale», lamentaba la socialité.

Carmen Lomana insiste: «Jamás le dije ‘Pilar estás gorda'»

Este domingo 5 de noviembre la colaboradora ha reaparecido en ‘La Roca’, donde ha podido dar su versión de los hechos, casualmente en el mismo programa en que la semana pasada Pilar Vidal aseguraba que no pensaba perdonarla porque estaba muy dolida por lo ocurrido. Un método televisivo de sembrar cruzadas entre colaboradores desfilando por los platós que recuerda, y mucho, a los del desaparecido ‘Sálvame’.

Nuevamente Carmen Lomana se ha mantenido en sus trece: «Es una estupidez tan grande. En mi vida le he dicho: ‘Pilar, estás gorda o eres gorda'». Además, insiste en que «nuca jamás lo diría porque no viene a cuento. Me importa tres cominos como esté», sentencia. Y asegura que «ha sido una mentira sustentada y repetida» que llegó a un punto en el que no pude «aguantar el rollo e hice un vídeo».

No obstante, pese a estar cansada de toda esta polémica, ha vuelto a explicar cómo ocurrió todo. «Estábamos en una reunión antes de salir al plató, una hora antes, y entonces nos dice el director: ‘Hoy van a venir dos personas obesas al plató, un hombre y una mujer. La mujer está encantada, sin embargo al hombre le encantaría estar delgado'», ha empezado recordando la colaboradora de Atresmedia.

Nuria Roca intenta poner paz entre sus colaboradoras, sin éxito

Nuria Roca y Carmen Lomana en ‘La Roca’.

Según Carmen Lomana, el director de ‘Espejo Público’ les preguntó qué les parecía ese debate. Ella les dijo: «Yo la gente si está feliz que esté como quiera. Ahora, objetivamente, tener grasa, tener exceso de peso no es bueno para la salud, ni para las articulaciones ni para el corazón». «Y de repente miro a Pilar y le dije: ‘Igual te ha sentado mal’. Pero, ¿sentarle mal el qué? Decir que la grasa y la gordura no es buena. Tienes que asumirlo», insiste la empresaria.

Eso sí, deja claro que ella jamás pronunció la palabra «gorda: es una palabra prohibida». «Pero ella sintió que se lo habías llamado», le recordó Nuria Roca, quien asegura «entender» a las dos, pues las dos son colaboradoras de su programa.

No obstante, parece que la ‘guerra’ no tiene pinta de que acabe pronto. Así lo reconoce la propia Carmen Lomana: «Ella a mí no me soporta. Nunca le gustado. Desde que una vez que la conocí en un festival de cine de República Dominicana». Pese a los intentos de Nuria Roca porque hagan las paces, su compañera no está muy por la labor: «No hay ninguna necesidad», sentencia.