La bochornosa actitud de un soltero de ‘First Dates’ con su cita prende la polémica: «Unineuronal»

El restaurante de ‘First Dates’ volvía a abrir sus puertas este viernes con la intención de conseguir emparejar a los solteros que acuden al programa de Cuatro. Sin embargo, el protagonismo de la noche, para mal, se lo llevaba Ubay, un joven de Las Palmas quien prendió la polémica por sus intolerables comentarios sobre el físico de su cita, ‘Gigi’.

Nada más entrar en el restaurante, el soltero ya exhibió ante Carlos Sobera su actitud chulesca, explicando cómo le gustan las chicas: «Completita, si puede ser. Que esté de buen ver, sino ya la cosa… Bueno inteligencia y, sobre todo, si emocionalmente está bien, mejor. Porque eso me cuesta bastante».

Pero lejos de quedarse ahí, delante de la cámara de ‘First Dates’ soltaba que «con los tiempos que corren del empoderamiento femenino que luego se desempoderan cuando hay que sacar recursos. Eso me revienta. Pero es lo que nos ha tocado vivir». Unos comentarios absolutamente lamentables que fueron a más cuando su cita entró por la puerta.

La soltera se llamaba Gigiola, ‘Gigi’, una joven italiana residente en Las Palmas. Apenas unos minutos después de estar con ella, ya soltaba la primera perlita sobre su físico. «A nivel corporal, figura, es una chica altita, me gusta. Quizás un poco demasiado peso. A mi me gusta que estén bastante más delgadas. Bueno, que estén delgadas, básicamente. Para mi gusto está un poco demasiado a nivel de peso. Pero, a parte de eso, me ha dado una buena impresión», espetaba ante las cámaras, sin cortarse un pelo.

Pero no contento con esto, el comensal de ‘First Dates’, tras pasar un rato con ella, explicaba que «me cuadra todo, pero lo que sí físicamente le pondría a hacer más deporte, para que se pusiera como figurín». Sin comentarios… Unas palabras totalmente fuera de lugar que pone de manifiesto los cánones de belleza que intenta imponernos la sociedad, mayoritariamente a las mujeres.

Además, Ubay criticó el ‘falso feminismo de soy independiente, pero me invitas a cenar’. Aunque en esta ocasión hizo una excepción y ha pagado la cena: «Te invito, que eres autónoma», alegó. En el momento de la decisión final, los dos han decidido darse una segunda oportunidad y tener una nueva cita, ya que se lo pasaron muy bien.

Como era de esperar, los espectadores de ‘First Dates’ hicieron uso de sus cuentas de X, antes Twitter, para criticar durísimamente los injustificables comentarios de Ubay.

