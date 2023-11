Iñaki López alza así la voz mientras ve la agresión en directo al equipo de La Sexta en Ferraz

Nueva jornada de concentraciones en torno a la sede del PSOE en la calle Ferraz de Madrid en contra de la amnistía y de los acuerdos del Gobierno con Junts y ERC. La Sexta ha vuelto a desplazarse con varios reporteros como Javier Bastida y ha vivido un nuevo enfrentamiento entre los manifestantes y su equipo que ha hecho reaccionar a Iñaki López y Cristina Pardo en ‘Más vale tarde’.

‘Más vale tarde’ conectaba en directo con su compañero Javier Bastida que relataba el ataque que había sufrido una reportera de ‘Más vale sábado’. «Estamos en el octavo día de protestas. Ven que hay gente y están abucheando a una compañera», advertía Cristina Pardo.

Mientras Javier Bastida relataba a Iñaki López y Cristina Pardo como la gente estaba abucheando y gritar a los periodistas. «Están intentando tapar la cámara para que nadie pueda grabar, es una compañera de ‘Más vale sábado’. Cuidado ehhh, empujones no. Hay uno de los que se suele poner en primera fila cuando comienzan las cargas que son los que nos están empujando e increpando», relataba el reportero.

«Grábalo a el, esta es la persona que nos está empujando. Lo decimos para que la policía lo tenga en cuenta», pedía el reportero de ‘Más vale tarde’ cuando de repente se escuchaban gritos de «fuera» y se veía como alguien daba un puñetazo a la cámara de La Sexta. «¿Qué hace pegándole a nuestro cámara? La conexión se está haciendo…», expresaba Javier Bastida.

Iñaki López, contundente contra los agresores: «¡Son fascistas!»

«Vamos a dejar a Javier Bastida y vamos a apagar la luz de la cámara para que deje de ser objeto de los violentos ataques de esas personas que son fascistas. Y hay que decirlo, la agresión a los medios de comunicación, imposibilitar a los trabajadores de medios de comunicación hacer su trabajo con libertad es de fascistas«, remarcaba cabreado Iñaki López.

Mientras Cristina Pardo se sumaba para expresar su queja ante lo que se estaba viviendo en directo. «Vamos a decir lo mismo que decíamos cuando estábamos en Cataluña y nos hacían lo mismo. Si no estuviéramos los medios de comunicación allí no se enteraría ni perry de vuestra manifestación. Dejad de molestar a la gente y cobardes que ponen las banderas en la cámara para que no podamos ver las caras de los que abuchean, ¡cobardes!», gritaba la presentadora. «Es gente que si no es con el valor que da el estar en grupo y en manada no se atreverían a hacer nada», apostillaba Iñaki.